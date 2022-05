een vogel tekenen: zo doe je dat

Vogels lijken misschien doodgewoon en alledaags, maar heb je ze weleens echt goed gekeken? Met een vogel tekenen ontdek je de grappigste dingen.

Ken je het Pocket Vogelboek al? Het is een ode aan gewone maar o, zo bijzondere vogeltjes. Maartje van den Noort – illustrator van het boek – vertelt waarom ze zo graag een vogel tekent.

Waar komt jouw liefde voor vogels vandaan?

Mijn vriend kijkt graag naar vogels en door hem heb ik er ook oog voor gekregen. Als ik een vogel zie of hoor fluiten, geeft me dat altijd een heel huiselijk gevoel. Ik ben technisch helemaal geen goede vogelaar, maar de laatste tijd spot ik ze vaak sneller dan mijn vriend. Het is een soort sport geworden tussen ons.

Welke vogel in het boek is je favoriet?

De groenling, een groengele vink met een prachtige tekening.

Wat maakt het tekenen van vogels zo leuk?

Grafisch vind ik ze heel aantrekkelijk. Als ik een vogel ga tekenen, moet ik hem natuurlijk goed bekijken. Dat lukt eigenlijk niet in het wild, want ze bewegen steeds en dan kan ik ze niet natekenen. Een foto van een vogel is ook weer anders, omdat het diertje dan weer stil zit. Ik heb geprobeerd om de vogels in dit boek een eigen gezicht te geven. Het is leuk als mijn tekening lijkt op de werkelijkheid, maar is wel echt mijn interpretatie.

Welke materialen heb je gebruikt voor deze illustraties?

De lijntekeningen heb ik met pen gemaakt en daarna heb ik ze ingekleurd met waterverf aquarel. Op de computer heb ik de kleuren nog een beetje nabewerkt.

Zelf aan de slag met vogels tekenen

Wil je zelf graag gaan tekenen? Het hoeft niet moeilijk te zijn. Maak bijvoorbeeld een foto van een beestje bij je in de tuin, print hem uit en probeer het eens na te tekenen, stap voor stap. Je kunt meteen met waterverf beginnen, of eerst een schets met potlood maken en het later inkleuren. Neem er vooral de tijd voor, het tekenen van vogels kan een heel ontspannen klusje zijn.

Ook op YouTube vind je verschillende filmpjes over vogels tekenen. Hieronder zie je zo’n video.