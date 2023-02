DIY: zo maak je zelf een collage (in één middag)

Paar uur tijd over om aan de slag te gaan? Illustrator Hollie Chastain laat zien hoe je een collage maakt.

Dit heb je nodig

• schaar

• aquarelpapier

• lijmstift

• (restjes) papier, zowel effen (in verschillende kleuren) als met een patroon

• zwart-wit­afbeeldingen

En zo doe je het

Kleuren kiezen

Hollie Chastain: “Werken met een grote stapel materiaal kan best intimiderend zijn: soms loop je vast voordat je goed en wel begonnen bent. Het helpt om je stapel papier op kleur en patroon te selecteren. Zelf kies ik meestal voor twee neutrale kleuren, één rijke verzadigde kleur en één patroon.” (Zie foto 1)

Compositie maken

“Aan de slag gaan met schaal en perspectief vind ik een van de leukste dingen van collages maken. Alleen al door het spelen met verhoudingen, vertel je een bepaald verhaal. Je kunt de omgeving van het onderwerp van je afbeelding bijvoorbeeld groter of kleiner maken: een huis in een bos met kleine vetplantjes of een hond die groot boven z’n baasje opdoemt. Of keer de afbeeldingen eens om, zoals ik hier heb gedaan.” (Zie foto 2)

Vorm en kleur toevoegen

“Kies de kleuren en vormen uit je stapel die je idee ondersteunen. Wil je de nadruk op iets leggen, kies dan voor een felle kleur. Met neutrale kleuren kun je heel goed achtergronddiepte creëren. En wil je de randjes en hoeken wat zachter maken, dan helpt het om organische vormen te knippen.”

Lijmen

“Bouw je collage op door eerst de achtergrond vast te lijmen en voeg vervolgens steeds een nieuwe laag toe. Je hebt niet veel lijm nodig, maar zorg wel dat je die gelijkmatig uitsmeert.”

Afwerking

“Tevreden? Laat je collage drogen en kies vervolgens wat je ermee doet: inlijsten, op hardboard plakken, in je schetsboek plakken of gewoon met masking tape aan je muur hangen. Ook leuk: je collage versieren door erop te borduren. Maak in dat geval eerst gaatjes met een prikpen of scherpe naald en hecht de draad niet af met een knoopje, maar plak de uiteinden aan de achterkant vast met wat tape.”

Meer lezen

Tekst en fotografie Hollie Chastain