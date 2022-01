5x waarom journaling goed voor je is

Waar we een dagboek vaak gebruiken om onze emoties van ons af te schrijven, zijn journals er om positieve, wenselijke of creatieve gedachten op papier te schrijven. Vijf keer waarom journaling goed voor je is.

Er zijn verschillende soorten journals. Een praktisch journal voor projecten, een creatief art journal, een morning pages journal, een dream journal en nog vele soorten. Het mooie aan een journal is dat het een proces weergeeft. Het is een tijdlijn met ontwikkelingen die op papier achtergelaten worden. Behalve deze tijdscapsule, heeft een journal nog meer functies. Je kunt een blanco journal gebruiken voor journaling of een journal voorzien van schrijfopdrachten om zo je gewenste doelen te bereiken.

Heldere doelen

Als we niet weten waar we heen willen in ons leven, dan komen we er vaak ook niet. In een journal kun je opschrijven welke doelen je voor het nieuwe jaar of aankomende week hebt. Door je doelen helder op papier te hebben, zijn de stappen die naar dat doel moeten leiden ook makkelijker te overzien. Wil je bijvoorbeeld 10 kilometer kunnen hardlopen, dan kun je in een journal bijhouden dat je de eerste weken start met 3 kilometer en zo in een bepaald aantal maanden een opbouw doet naar je beoogde doel. Zo werkt het ook voor groei in omzet, het verminderen van spullen in huis, een nieuwe tuin aanleggen en alle andere denkbare doelen. Leuk is om bij aanvang van het nieuwe jaar op te schrijven wat je wensen zijn voor dit jaar en achteraf terug te lezen welke van deze je waar hebt gemaakt.

Beter slapen

Door ’s avonds voor je naar bed gaat je hoofd leeg te maken op papier, voorkom je dat je gaat piekeren zodra je in bed gaat liggen. Je kunt een lijstje maken met alle dingen die je morgen wilt ondernemen. Of de momenten van de dag opschrijven die je raakten. Wanneer deze gedachten op papier zijn achter gelaten, kun je rustig in slaap vallen.

Beter geheugen

Door tijdens het volgen van een les of vergadering punten op te schrijven in een journal, zul je deze punten beter onthouden. Je kunt dit ook doen in je dagelijks leven door op te schrijven wie je hebt ontmoet, wat je hebt geleerd en dingen die je verwonderde. Hierdoor zul je ze beter onthouden en zo train je je geheugen.

Meer creativiteit

Een journal heeft geen vaste structuur. Je kunt het helemaal invullen zoals je zelf wilt. Schrijven, tekenen, plakken of schilderen. Of een combinatie van verschillende methoden. Dingen die je wilt onthouden zijn handig om op te schrijven maar of dit in een lijstje, een stuk tekst, woorden verdeeld over het papier of anders gebeurt is aan jou. De witruimtes tussen de woorden kun je als je dat prettig vindt opvullen met kleuren, tekeningen of plaksels. Wanneer je net met een journal start zul je wat voorzichtiger starten. Wanneer je vaker aan journaling doet zal je creativiteit steeds verder opbouwen.

Beter zelfbeeld

In de positieve psychologie werken ze ook met journaling. Het wordt gebruikt als methode om denkbeelden te transformeren. Velen van ons hebben door de jaren heen een patroon ontwikkeld waarin we te streng of negatief over onszelf en ons leven zijn. Met verschillende schrijfoefeningen die je dagelijks herhaalt kun je deze gedachten transformeren. Je leert zo positiever over jezelf te denken en dankbaarder te zijn over de dingen die wél goed zijn in je leven.

Meer lezen?

Tekst Nina van Hilst Fotografie Pure Julia/Unsplash