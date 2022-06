Bloemen schilderen met waterverf: zo doe je dat

Zin om met waterverf aan de slag te gaan? In dit blog krijg je een lesje bloemen schilderen met waterverf van Ananda Yankellow.

Dit heb je nodig voor het bloemen schilderen met waterverf:

(Aquarel)papier

Penselen, liefst rond met een scherp puntje

Doosje met waterverf

Plastic bordje om kleuren te mengen

Potje met (warm) water



Schilder eerst de bloemblaadjes. Begin met een lichte kleur verf (dus sterk verdund met water). Je kunt de blaadjes altijd nog donkerder maken als je ze te licht vindt, maar donkere kleuren lichter maken lukt niet.



Schilder het hart van de bloem. Maak daarvoor een schoon penseel nat en strijk ermee over de plek waar het hart moet komen. Dip het penseel nu in de gele verf en schilder het hart. Door het papier van tevoren vochtig te maken, vloeit de gele waterverf mooi uit waardoor je geen scherpe randjes in het bloemhartje krijgt.



Voeg een paar bloemen toe alsof je ze vanaf de zijkant ziet. Heb je bij de andere bloemen vooral oranje en gele tinten gebruikt, zoals hier, dan is een blauwe bloem erbij wel mooi voor wat contrast.



Je kunt nu wat accenten toevoegen met diepere kleuren door de waterverf met minder water te verdunnen. De dieprode punten van de bloemblaadjes, de donkere oranje kleur aan de basis van de middelste bloem, wat extra stipjes: deze ‘donkere’ accenten geven diepte aan je bloemen.



Schilder de stelen van de bloemen eerst met een lichte, verdunde kleur groen en schilder er meteen wat blaadjes bij. Varieer een beetje met de grootte van de blaadjes. Kies een donkerder kleur groen en schilder hiermee de steelaanzet en steel van de bloemen die je van de zijkant ziet.



In de natuur heb je niet één kleur groen, varieer dus ook hier met verschillende tinten. Groengeel, blauwgroen, zelfs een beetje bruinig groen: probeer wat verschillende tinten uit bij de blaadjes, en pak meteen ook een paar stelen mee.



Hebben je bloemen nog wat extra’s nodig? Misschien wat kleine stippen in het hart?



Klaar! Als de waterverf goed droog is, na ongeveer 30 minuten, kun je het blad onder een grote stapel boeken leggen. Door het gewicht zullen alle bobbels uit het papier verdwijnen.

Meer schilder- en tekenlesjes kun je vinden in 50 Ways to Draw your Beautiful, Ordinary Life.

Meer DIY’s vind je hier.

Beeld Ananda Yankellow