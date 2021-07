Kussens haken: zo doe je het zelf

Haken: we worden er zo lekker rustig van en je kunt veel verschillende dingen maken. Samen met de website Hobbii.nl delen we een aantal patronen. Deze keer: kussens haken

Kussens haken: dit heb je nodig

Tunische haaknaald nr. 10 (als je wat strakker haakt, kun je beter naald 12 kiezen)

Haaknaald nr. 9

Hobbii Ribbon

Binnenkussen 42/42 cm

*Al deze benodigdheden kun je in huis halen via Hobbii.nl.

Formaat

40 x 40 cm

Afkortingen

L: Losse

S: Steek

R: Rij

Sm: Samen

V: Vaste

Hv: Halve vaste

De kussens haken

Zet 42l op en haak zo:

Basisrij: Draai de rij lossen om: met de achterkant naar voren, en haak in de bovenste steken. Sla de eerste l over en haal het garen in de volgende l. Er komt een fijne rand tevoorschijn. Draai niet om. (Er zitten nu 42 steken op de naald.) Basisrij: Sla om en trek de naald door 1 lus op de naald. Sla om en trek de naald door 2 lussen. Herhaal totdat er 1 lus op de naald staat. Draai niet om.

Ga vervolgens verder met het patroon zoals het in het fotostappenplan staat.

NB: Het omslaan in dit patroon gaat wat anders dan normaal. Het is dus belangrijk dat je omslaat zoals beschreven in het stappenplan:

Heenrij: Haak 2 rechten samen, sla om, haak 2 rechten sm. Herhaal tot er 1s over is. Sla om en haak 1 kantsteek. Draai niet om. (Na elke heenrij zitten er 42 steken op je naald.) Terugrij: Zoals de 2e basisrij. Draai niet om. Heenrij: Haak 1 rechte, haak 2 sm, sla om, haak 2 rechte sm. herhaal tot er 2s over zijn. Haak 1 rechte, sla om en haak 1 kantsteek. Draai niet om. Terugrij: Zoals de 1e terugrij. Draai niet om. Herhaal de 1e en 2e heen- en terugrij totdat het geheel 40 cm is. Eindig met een terugrij. Afsluiting: Haak 1 rij hv in elke ribbel. Haal het garen door de laatste steek en trek aan. Knip de einden af. Haak nog een kussenoppervlak.