Moderne (en makkelijke) breipatronen voor deze herfst en winter

Een mooie trui breien hoeft helemaal niet moeilijk te zijn, ontdekte online editor Bente. Met deze moderne breipatronen voor beginners maak je zo’n trui of ander kledingstuk voor het najaar helemaal zelf.

Sweater No. 9 van My Favourite Things Knitwear

Dit is een van mijn favoriete sites als het gaat om moderne breipatronen. Ik ben deze maand begonnen met deze trui en ik moet zeggen, het is een stuk makkelijker dan ik dacht. En het leuke is: omdat je je trui zelf breit, bepaal je ook helemaal zelf de lengte ervan. Vind ik handig, omdat ik best klein van stuk ben en ik niet wil zwemmen in mijn kleding. Je gebruikt vooral de basissteken, en mocht je ergens niet uitkomen, vind je in dit patroon ook linkjes naar video’s waar het nog eens extra goed wordt uitgelegd.

Sweater No. 1 van My Favourite Things Knitwear

Nog zo’n fijne trui die volgens de ontwerper makkelijk te maken is. Deze is wat luchtiger dan die hierboven, een beetje oversized met fluffy mouwen. Bij het patroon staat aangegeven welk materiaal er gebruikt is, maar je kunt natuurlijk ook voor een ander materiaal (en andere kleuren) kiezen.

Sunday Sweater van Petite Knit

Op de website van Petite Knit vind je heel wat breipatronen voor beginners, waaronder deze trui. Extra fijn aan dit patroon is dat er ook filmpjes voor bepaalde technieken bij zitten. Dus kom je er zelf niet helemaal uit, dan wordt met zo’n video altijd snel duidelijk hoe bijvoorbeeld een bepaalde steek in elkaar zit.

Aha Sweater van Hip Knit Shop

Ik heb nu even een neutrale trui gekozen, maar houd je van kleurrijk, dan zit je goed op de website van Hip Knit Shop. Tientallen patronen voor truien, mutsen, handschoenen en vesten in allerlei vrolijke kleuren. Op zoek naar de patronen voor beginners? Klik er op een en scrol even door naar ‘description’. Hier vind je het level dat je voor een bepaald kledingstuk moet beheersen.

Tekst Bente van de Wouw