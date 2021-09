Online editor Bente leerde zichzelf breien (en jij kunt het ook)

Om te leren breien heb je helemaal geen handige oma of een dure cursus nodig. Tegenwoordig kun je het jezelf prima aanleren. Online editor Bente deed het en geeft tips.

Hoewel ik altijd creatief ben geweest, slopen de Netflix-avonden er ergens in 2018 toch in. Tot ik besefte: ik heb helemaal geen hobby meer. Terwijl ik vroeger juist zo blij werd van tekenen, kleien, puzzelen, wat aanklooien. Ik besloot per direct te starten met iets wat ik al heel lang wilde leren: breien. Maar waar begin je als je geen handige oma binnen handbereik hebt en er weinig geld is voor een dure cursus?

Ik wist helemaal niks, nada over breien. Ik wist dat je heel mooie, moderne truien kon maken die je ook in de winkel zou kopen, ik wist wat breipennen waren en dat al die losse lusjes ‘steken’ heten, maar verder dan dat kwam ik niet. Ik dacht dat er maar één manier van breien was, en wist niet dat je honderden methoden had om verschillende patronen te creëren. Tricotseek? Ribbelsteek? Recht of averecht breien? Help!

Lang leve de breipakketten

Gelukkig was daar de website We Are Knitters. Ik bestelde hier niet alleen mijn eerste breipakket (inclusief patroon, wol en breipennen) maar keek ook de gratis filmpjes die me wegwijs maakten in al die moeilijke termen. Stap voor stap (en met heel veel fouten maken) kreeg ik heel langzaam het breien onder de knie. En hoewel ik mijn eerste project weg heb moeten gooien – er was geen redden meer aan – lukte mijn volgende project wel. En die daarna ook. En die daarna ook. Inmiddels heb ik drie verschillende dekens gebreid, maakte ik drie truien en ook nog een sjaal en een muts.

Stap voor stap

En hoewel het een heerlijk gevoel geeft om een afgemaakt project in je handen te hebben of zelfs te dragen, word ik het gelukkigst van het breien zelf. Het heeft iets: steekje voor steekje naar een einddoel werken. Het leerde me de afgelopen jaren om te focussen op de kleine stapjes in plaats van op het grote geheel. Want als je al die kleine stapjes (of steken) bij elkaar optelt, heb je ineens je doel bereikt, is plotseling die ene moeilijke trui af. Lijkt dat ‘grote’ ineens een stuk minder eng.

Ik leerde ook dat fouten maken mag en dat niets perfect hoeft te zijn, en dat geduld hebben soms de oplossing is. En zo ging in de jaren daarna de televisie steeds vaker op zwart en vulde de huiskamer zich met het geluid van tikkende breipennen. En dat zonder moeilijke cursussen.

Tips om te starten met breien

Start met een breipakket. Bij deze pakketten zijn niet alleen de moeilijkheidsgraden aangegeven, je krijgt ook meteen het juiste materiaal voor je project meegestuurd. Scheelt weer nadenken over welke wol je moet kopen. Start bijvoorbeeld met deze deken of dit vest. Raak niet overweldigd door alle termen. Leer ze stap voor stap door alleen de technieken onder de knie te krijgen die je nodig hebt voor je project. Je hoeft nog niet meteen alles te begrijpen, dat komt vanzelf. Na drie jaar leer ik nu nog steeds nieuwe dingen. Als je een techniek na de uitleg nog niet helemaal begrijpt, zoek er dan eens naar op YouTube. Hier vind je honderden video’s die allemaal over dezelfde methode gaan. Er zit er vast een tussen die bij jou past. Zo heb ik vier filmpjes bekeken voordat ik snapte hoe je een steek moest meerderen. Maak je een fout, gooi dan niet meteen de handdoek in de ring. Om iets nieuws te leren moet je nou eenmaal fouten maken. Heb dan ook geen al te hoge verwachtingen van je eerste project. Ik maakte mijn eerste project meteen voor mijn moeder en moest haar met een beteuterde blik vertellen dat die ene sjaal nooit af zou komen. Ze kon er gelukkig mee leven. 😉

Tekst en fotografie Bente van de Wouw