Een plant tekenen: tips om aan de slag te gaan

Tekenen helpt je vertragen: je hoeft even nergens anders aan te denken. Negen illustratoren tekenen hun favoriete kamerplant en geven tips om zelf te starten met een plant tekenen.

Tekenen is niet alleen een heel leuk klusje, het helpt je ook om te ontspannen. Voelen hoe het potlood over het papier gaat en langzaam iets creëren dat niet perfect hoeft te zijn zorgt voor een leger hoofd aan het eind van de activiteit. Een onderwerp bedenken om te tekenen is dan weer een stuk lastiger. Met deze tips van negen illustratoren hoef je niet opzoek te gaan naar een voorwerp om te tekenen, want die hebben ze al voor je bedacht. Met deze tips van onder andere Ruby Taylor wordt een plant tekenen een stuk makkelijker.

Doe net alsof je een portret tekent. Het gaat er volgens mij niet om dat je het blad en de stengel heel precies tekent, maar dat je de plant persoonlijkheid geeft. Als ik een plant teken, bereid ik eigenlijk nooit iets voor. Ik maak een paar snelle schetsen op papier met waterverf of gouache en daar zit altijd wel iets bij wat er leuk uitziet. Kijk goed naar de vorm van de bladeren en hoe ze elkaar overlappen. Kijk ook naar de ruimte tússen de bladeren – dat helpt om de vorm van de bladeren goed te krijgen. En: leef je uit met kleur. Gebruik meerdere lagen over elkaar, liefst met verschillende materialen. Hierdoor krijg je een mooie levendigheid in de tekening. Maak bijvoorbeeld eerst een egaal vlak met inkt en breng later details aan met een dun penseel en verf.

Tekst Caroline Buijs Fotografie Roman Kraft/Unsplash.com