How to: verse kruiden drogen

Wil je het eens proberen, verse kruiden drogen? We vertellen je hoe het moet aan de hand van twee methodes.

Fijn en praktisch dat we onze kruiden gewoon in de supermarkt kunnen krijgen, maar het is nog leuker om verse kruiden zelf te drogen. Het geeft niet alleen een lekkere geur in huis, maar je gedroogde kruiden zijn ook heerlijk vers. En bovendien is het ook een fijn klusje om even te vertragen en tot rust te komen. Maar hoe doe je dat nou eigenlijk, je kruiden drogen? Er zijn twee methodes: drogen aan een lijn en drogen in de oven. Die eerste optie duurt circa één tot twee weken, de tweede methode ongeveer twaalf uur.

Wil je het eens proberen? De volgende kruiden zijn geschikt om te drogen: tijm, munt, oregano, laurier, marjolein, rozemarijn, salie en dragon.

Methode 1: drogen aan een lijn

Bind de kruiden bij elkaar met een elastiekje. Hang de bosjes ondersteboven aan een lijn. Bind eventueel een papieren zak om de kruidenbosjes: zo worden ze niet stoffig. Laat ze drogen op een warme en goed geventileerde plek, bijvoorbeeld op zolder. Droogtijd: circa één tot twee weken.

Methode 2: drogen in de oven

Verwarm de oven voor op 35 graden. Maak de kruiden schoon en dep ze goed droog. Leg de kruiden op een met aluminiumfolie bekleed bakblik of rooster. Laat de ovendeur op een kiertje staan zodat het vocht weg kan. Droog niet langer dan twaalf uur: zodra de kruiden gaan geuren, heb je ze eigenlijk net te lang gedroogd.

Bewaar koel en donker, in luchtdichte blikken of potten, en verkruimel de kruiden pas bij gebruik. Ongeveer twaalf maanden houdbaar.

Tekst Caroline Buijs Illustraties Louise Lockhart