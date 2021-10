Je eigen gedrag veranderen met de invulpagina’s uit Flow 9

Minder snel op de automatische piloot reageren, duurzamer leven. Twee onderwerpen waar we indoken voor in Flow 9, ons nieuwe themanummer over verandering. Met de invulpagina’s uit het nummer kun je zelf aan de slag en hopelijk een beetje je gedrag veranderen.

Wil je de pagina’s vaker invullen? Of liever niet in je Flow schrijven? Je kunt alle invulbladzijders hieronder downloaden.

De verhalen die bij deze opdrachten horen, vind je in het themanummer dat vanaf 27 oktober in de winkel ligt.

Hoe kun je duurzamere keuzes maken?

Het maken van duurzame keuzes kan best aanvoelen als een flinke drempel. Door voor jezelf rustig uit te schrijven hoe je die duurzame keuzes zou willen maken, kom je er achter dat die drempel misschien niet zo hoog is als je dacht. Met behulp van deze invulbladen kun je een beginnetje maken aan je duurzamere leven.

Download hier de pagina voor duurzame keuzes.

Nieuwe paadjes in je hoofd

Onzekerheid en woede zijn gevoelens waar je niet altijd blij mee bent, maar soms komen ze vanzelf op en reageer je misschien op je automatische piloot. Om inzicht te krijgen in je eigen patronen en wat bewuster stil te staan bij je gedrag en reacties, kun je deze invulbladen gebruiken.

Download hier de eerste invulpagina voor nieuwe paadjes in je hoofd.

Download hier de tweede invulpagina voor nieuwe paadjes in je hoofd.

Download hier de laatste invulpagina voor nieuwe paadjes in je hoofd.

Fotografie Lilartsy/Unsplash.com