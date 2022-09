Duurzaam breien: deze winkel verkoopt 100% gerecyclede garen

Haken of breien is sowieso fijn voor je hoofd, en aan de slag gaan met honderd procent gerecyclede garens van afgedankte kleding voelt nog net even beter.

Oh My Pebbles is zo’n duurzaam merk met enkel gerecyclede wol, katoen en denim in verschillende kleuren. Omdat het gebruikte textiel per kleur gesorteerd wordt, komen er geen extra verfstoffen aan te pas. Oprichter Annelies Baes combineerde haar liefde voor schapen en handwerk en vernoemde haar merk naar haar favoriete schaap: Pebbles.

Duurzaam breien

Baes: ‘Ik vind het moeilijk te begrijpen waarom we kleding zo makkelijk weggooien. Door je eigen kleren te maken, of dat nou is door te breien, haken of naaien, ga je ze nóg meer waarderen. En dat kan nu dus met honderd procent gerecyclede garen.’ De garen zijn gemaakt van gebruikte kleding en van zachte kwaliteit.

