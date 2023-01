Ga op die cursus: waarom investeren in jezelf de moeite waard is

Meteen maar met de deur in huis: echt, investeren in jezelf is de moeite waard. Of het nu om een managementtraining gaat, een retraite, een vorm van (psycho)therapie of een sportschoolabonnement.

Wat ons vaak tegenhoudt om zoiets te doen, is exact hetzelfde als wat ons ervan weerhoudt om te investeren in de aandelenmarkt: er is geen directe garantie op rendement. Het resultaat wordt pas op termijn zichtbaar, maar alles wat je ervoor moet inleveren, ben je inderdaad direct kwijt (zeg: vrije tijd, als je moet studeren in de avonduren) en dat kan ongemakkelijk voelen.

Je hoeft niet meteen resultaat te zien

We lijken het bezwaarlijk te vinden om geld, energie en tijd aan onszelf te besteden en beschouwen het daarom al snel als overbodige luxe. En dus is het belangrijk dat je het verschil ziet tussen een investering in jezelf en verwennerij. Verwennerij levert – als je het goed doet, tenminste – een piekervaring op die langzaamaan weg­ebt, en dan ben je weer op het punt waar je begon.

Een investering in jezelf daarentegen, draagt bij aan je persoonlijke ontwikkeling, welzijn en/of welvaart. Ook al zie je misschien niet meteen concreet resultaat in de vorm van een nieuwe carrière, een topconditie of een verlichte geest, je hebt iets in jezelf tot stand gebracht.

En zolang je dat een beetje bijhoudt, gaat het niet verloren. Op een dag betaalt het zich dubbel en dwars uit. Ook al – en dit verdient herhaling – was in het begin totaal niet helder hóé dan.

Meer lezen

Tekst Christine van der Hoff Illustratie Yelena Bryksenkova