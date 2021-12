Plaatjes kijken met Marjolijn: illustraties vol zelfspot van Nina Cosford

Flow’s coördinator beeld & rechten Marjolijn (ook wel bekend als onze beelddetective) spoort de mooiste plaatjes op. Vaak te mooi om niet te delen. Deze keer: de plaatjes vol zelfspot van Nina Cosford.

Korreltje zout

Nina Cosford deelt op haar Instagram-pagina illustraties waar haar volgers dagelijks om moeten lachen. Flow’s Marjolijn is al een poos fan van de Engelse kunstenaar omdat Nina haar leven met een korreltje zout neemt en daar herkenbare tekeningen over maakt. Een fijne pagina dus om doorheen te scrollen als je het leven even wat minder serieus wil nemen.

Positieve plaatjes

Doordat Nina herkenbare alledaagse situaties illustreert, zijn haar plaatjes voor velen toepasselijk. Zoals de illustratie waarop een vrouw haar zonnebril zoekt, die op haar hoofd zit (heel herkenbaar, vinden wij). Ook bekijkt Nina graag alles positief: een mondkapje is best handig als je geen zin hebt om vrolijk te kijken en een plantje dat dankzij jou nog leeft, is gewoon een goede prestatie.

Meer lezen en bekijken

Tekst Ruby Wijdenbosch Illustraties Nina Cosford