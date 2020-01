Weg met knipvrees tijdens Flow Craft Dates

Hoe inspirerend: deze Flow-fans brengen andere crafters bij elkaar en gaan los met oude nummers van Flow.

Af en toe zien we het op Instagram of in de Flow Paper Lovers Facebook-groep langskomen: papierliefhebbers die op eigen initiatief ‘Flow Craft Dates’ organiseren. Zoals Sandra in haar atelier in Schoonhoven en de Italiaanse Maria in haar papierwinkel in Rome.

Flow craft date in Schoonhoven

Vier jaar geleden startte Sandra Nevels haar creatieve atelier: De Werkbank werd een ontmoetingsplaats om creativiteit te vieren. Van de vele avonden die ze er organiseert, is de Flow Craft Date er een.

Sandra: “Op tafel liggen stapels tijdschriften en specials waar in geknipt en gescheurd mag worden. Het is geen workshop, maar we inspireren elkaar. De een maakt een notitieboekje, de ander een collage of doet iets met origami. Door anderen iets te zien maken, ontdek je zelf weer nieuwe technieken.

Het idee voor de Flow Craft Date ontstond toen ik merkte dat het voor sommige mensen moeilijk is om aan iets te beginnen. En zo’n avond craften is goed voor je: het ontspant en je ontmoet nieuwe mensen. De stapels magazines en specials zijn door verschillende lieve mensen gedoneerd en zelf ben ik al jaren lid van Flow, dus er is een hele kast vol met inspirerend materiaal. Ideaal voor wie niet de beschikking heeft tot deze mooie tijdschriften of voor wie knipvrees heeft.”

Wanneer Sandra een craftavond organiseert, deelt ze het in de Flow Paper Lovers Facebook-groep.

Moodboardmiddag in Rome

We schreven op ons blog al eerder over Paperness in Rome. In deze papierwinkel is eigenares Maria Boscarato een Creativy Club gestart, waar ze boeken over creativiteit bespreken, en ze organiseert er workshops. Laatst kwam een clubje op zaterdagmiddag bij elkaar om moodboards te maken.

Maria: “Het blijft soms moeilijk om mensen de schaar in een Flow te zien zetten. Maar om die reden had ik ze besteld: iedereen mocht de oude nummers zonder gene uit elkaar trekken om moodboards te maken van de foto’s en illustraties. Het was lekker rommelig en zo leuk!

We begonnen met een introductie over moodboards en wat je ermee kunt doen. Op mijn Pinterest had ik ideeën en instructies verzameld ter inspiratie. Daarna kon iedereen door oude Flows heen om te knippen, beelden te verzamelen en moodboards van te maken. Elk board was anders en prachtig. Aan het einde stemden we op het mooiste moodboard – wat best moeilijk was – en de winnaar kreeg een Flow notebook als prijs.”

Ook craften?

Deelnemen aan zo’n craft date of zelf iets organiseren? Vind of deel het in de Flow Paper Lovers Facebook-groep.

Tekst Ilse Savenije Fotografie Maria Boscarato