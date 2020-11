Armbreien: Een deken breien in twee uur

Vond ik mezelf (Bente) al best een durfal om te breien met extra chunky wol en breinaalden van vijftien millimeter, maar blijkbaar kan het nog een stuk groter. Ik ging naar een workshop armbreien: een deken breien met – jawel – je armen en drie kilo wol.

De breinaalden kunnen we thuislaten voor de workshop van Nataliewool in de Dakkas, Haarlem. Heb je die zelfs nog nooit aangeraakt? Ook geen probleem. Ervaring met breien is niet nodig om een gigantische deken in twee uur te leren maken. Bij binnenkomst staan de zakken met drie kilo schapenwol in de kleuren gebroken wit, lichtgrijs en bruin al klaar. Ik vind het nogal intimiderend om te bedenken dat ik met de inhoud van zo’n zak en wat armbewegingen een deken tevoorschijn ga toveren, die ik ook echt met trots over de bank kan hangen. Toch ga ik braaf op een stoel zitten en wacht af.

Die lichte paniek verdwijnt al snel als Natalie begint te vertellen over haar wol. Ze heeft haar eigen schaapskudde en gebruikt alleen wol van lokale schapen die na de scheerbeurt weer gewoon terug de wei in gaan. Veel verstand van het materiaal heb ik niet, maar als ik het in mijn handen neem, voelt het zacht en natuurlijk aan. En het is een fijn idee dat de schapen goed verzorgd worden.

Dan is het vooral leren door te doen: we starten met het opzetten van de eerste zestien steken. Hoewel het niet meteen soepel gaat (dit is het moeilijkste gedeelte van de workshop), heeft Natalie geduld en laat ze het meerdere keren aan iedereen zien. Als we het allemaal onder de knie hebben, gaan we alles overzetten naar de volgende arm, en weer terug. “Dat is het,” zegt Natalie. Het enige wat we nu nog hoeven te doen, is het overzetten van arm naar arm en dat constant herhalen. Heel handig ben ik niet, maar dit is een stuk makkelijker dan ik dacht.

Omdat de wol zo groot is, is mijn deken na anderhalf uur al klaar. Net als als de rest kijk ik met trots (en lichte verbazing) naar de plaid die zo in een woonwinkel zou kunnen liggen. Dat heb ik zelf gemaakt, denk ik. En dat is naast het meenemen van mijn eigen deken nog het mooiste aan de workshop: ontdekken dat je from scratch iets zelf kunt maken, en dat het er nog mooi uitziet ook. Ik ben fan.

Ook een workshop volgen bij Natalie? Kijk dan eens op haar website.

