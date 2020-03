Virtueel naar het museum: hier kan het

Ondanks dat musea op dit moment dicht zijn, kun je ze nog steeds bezoeken, gewoon via de computer. Hier geven ze virtuele rondleidingen.

Het wordt mogelijk gemaakt door Google Arts & Culture, een kunstinitiatief van Google. Dankzij de samenwerkingen van dit bedrijf en musea van over de hele wereld, kunnen we nu ook meesterwerken gewoon vanaf de bank bekijken, mét uitleg.

Rijksmuseum, Amsterdam

Bekijk duizenden kunstwerken en krijg er meteen informatie over. Zo kun je Het melkmeisje uitgebreid observeren, net als De liefdesbrief. Ook schilderijen als De Nachtwacht staan voor je klaar.

Je vindt het virtuele museum hier.

The Guggenheim Museum, New York

Je vindt hier vooral kunstwerken uit de stroming van het impressionisme, post-impressionisme en de moderne en hedendaagse kunst. Er zijn zowel exposities als kunstwerken met schriftelijke uitleg. Benieuwd naar de vrouw achter het museum? We schreven een verhaal over haar.

Je vindt het virtuele museum hier.

British Museum, Londen

Naar een van de bekendste musea in Londen, gewoon via je computer of telefoon. Er zijn meer dan 45 online exposities en nog duizenden andere kunstwerken om te bekijken.

Je vindt het virtuele museum hier.

MoMa, New York

Veel hedendaagse en moderne kunst is te bekijken in deze virtuele rondleiding. Ook kunstwerken als De sterrennacht van Vincent van Gogh en Le Rêve van Henri Rousseau zijn digitaal te bekijken.

Je vindt het virtuele museum hier.

The National Gallery, Londen

Met onder meer exposities met kunstwerken van Monet. Je vindt er ook veel olieverfschilderijen en kunst uit de renaissance.

Je vindt het virtuele museum hier.

Fotografie Ståle Grut/Unsplash.com