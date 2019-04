Leren breien: 3 websites

Om te leren breien heb je niet per se een handige oma of een reeks workshops nodig. Je kunt het ook prima leren via deze websites.

We Are Knitters

Een internationale website waar je niet alleen complete (beginners)pakketten vindt met patronen en bollen wol, maar ook kunt leren breien. Ze hebben duidelijke instructiefilmpjes voor verschillende technieken in het Engels, die makkelijk te volgen zijn.

Wolplein

Een Nederlandse webwinkel met niet alleen honderden verschillende soorten garen en haak- en breipatronen, maar ook met instructiefilmpjes. De video’s lijken op die van We Are Knitters, maar zijn in het Nederlands. Heb je de basis eenmaal onder de knie, dan kun je ook de filmpjes met uitleg over lastigere steken bekijken.

Wool and the Gang

Deze website heeft hetzelfde concept als We Are Knitters, maar dan met een uitgebreider aanbod aan instructiefilmpjes. Niet alleen over breien, maar ook over haken en macrameeën. In The woolschool vind je meer dan 102 video’s over breien. Daarnaast zijn er blogs met tips en trucs om het breien makkelijker te maken.