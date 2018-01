Anders borduren: punch needling

Wie borduren leuk vindt maar toch net iets te priegelig, kan punch needling proberen, een techniek die steeds vaker op Instagram voorbijkomt. Het idee: druk met een holle naald een (wollen) draad door de achterkant van een strakgespannen doek. Zo ontstaat aan de voorkant een tapijtje van kleine lusjes. De Canadeze Arounna Khounnoraj (@bookhou): “Bij punch needling heb je vrij snel resultaat: meestal ben ik twee tot vier uur met iets bezig.” Arounna leerde de techniek grotendeels via YouTube-tutorials van Amy Oxford. Via Rosepearlman.com is een DIY-kit te koop.

Tekst Marije van der Haar-Peters Fotografie Arounna Khounnoraj