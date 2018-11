Boekentip: Brei je zen

Zou je graag (meer) bezig willen zijn met breien, maar weet je niet zo goed hoe? Het boek Brei je zen kan je hierbij helpen.

Niet alleen wat je maakt geeft voldoening, maar ook het breien zelf. Want die tikkende pennen helpen om je volle hoofd even on hold te zetten. Je maaksel weggeven is ook leuk: je geeft dan een stukje van je tijd aan de ander. In Brei je zen staan vijftien patronen in Scandinavische stijl. Je kunt een kort project kiezen voor een verloren uurtje (denk: mokwarmer) of slow werken aan bijvoorbeeld een deken voor op de bank. Muziek- en relaxtips krijg je er ook bij.

Samen met de website Hobbii.nl delen we ook haak- en breipatronen.

Tekst Marije van der Haar-Peters