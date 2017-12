Ook dit jaar stopten we ‘m in Flow 8: onze 365-dagen-Flow-kalender. Om uit te scheuren, op volgorde te leggen en op te hangen.

Op de Flow-kaartjeskalender voor 2018 staan inzichten en mooie zinnen, tips en weetjes. We werken er al vanaf het voorjaar aan: we verzamelen uitspraken, zoeken ideeën voor themakaartjes en gaan nadenken over kleuren en illustraties. Dit jaar kozen we voor inspirerende quotes, groenten van de maand, mini-recepten met fruit, mooie zinnen uit boeken, korte meditatieoefeningen, Instagram-tips maar ook tips om juist vaker offline te zijn, en nog veel meer.

How-to-filmpje

Hieronder laten we zien hoe je de 365-dagen-Flow-kalender zelf heel makkelijk in elkaar zet.

Tip: Ga naar de winkel van Dille & Kamile voor een gratis bewaarring. Op het laatste vel van de 365-dagen-Flow-kalender, tussen 7 en 8 juli, vind je een kaartje waarmee je ‘m bij de winkel kunt ophalen. De ring is ruim genoeg om alle 365 kaartjes aan te hangen. Kijk hier voor een winkel bij jou in de buurt.

Videoproductie: Daphne van Schie