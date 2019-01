Hoe start je je eigen art journal?

Een art journal is een dagboek en creatieve uitlaatklep in één. Je kunt het op allerlei manieren gebruiken.

Schrijf je graag je gedachtes op en vind je het ook leuk om creatief bezig te zijn? Dan kan een art journal fijn werken. Je kunt erin schrijven, er plaatjes inplakken, op de pagina’s schetsen of de bladzijden compleet verven. Gebruik het om dingen uit je dagelijks leven in bij te houden, of maak er je eigen fantasiewereld van. Je bent vrij om te doen wat je wilt en dat is wat een visueel dagboek zo leuk maakt. Lijkt het je wel wat, maar hik je een beetje tegen die lege pagina’s aan? Deze filmpjes helpen je op gang.

From scratch

Tarryn laat in haar filmpjes niet alleen zien hoe je de pagina’s kunt vormgeven met een paar potloden, een kwast en wat lijm, maar ook hoe je het boekje op je eigen manier in elkaar kunt zetten. Op haar account vind je meer filmpjes over art journaling.

Dertig verschillende pagina’s

Minnie Small heeft een serie filmpjes gemaakt waarin ze dertig manieren laat zien om je art journal te vullen. Van het tekenen van insecten tot het schetsen van gedetailleerde huizen.

Inspiratie zoeken

Voor als je opzoek bent naar ideeën en ze spoorloos lijken te zijn. Jordan Clark helpt je om inspiratie op te doen en die vervolgens te gebruiken in je art journal. Ze gaat er zelfs voor op pad met haar camera en heeft het allemaal gefilmd.

*In onze special Flow Make it yourself vind je meer creatieve ideeën om mee aan de slag te gaan.

Fotografie Estée Janssens/Unsplash.com