Inpakken op z’n Japans

Wil je een originele draai geven aan je cadeau? Probeer het eens diagonaal in te pakken.

Deze bijzondere methode komt uit Japan, en we ontdekten ‘m via de website Monsieur Mango. Waar je bij de westerse manier van inpakken vaak te veel papier overhoudt (dat je vervolgens niet meer kunt gebruiken), heb je bij het Japanse diagonaal inpakken precies genoeg voor één pakje. Nog een voordeel: met wat oefenen heb je maar één plakbandje nodig. In het filmpje hieronder wordt het uitgelegd.

Fotografie ©Icons8 team/Unsplash