Het hoeft niet te lukken en het hoeft ook niet af. Bij mindful tekenen gaat het vooral om het dóen. In Flow 4 lees je meer over mindful tekenen en op ons blog vast een oefening om zelf mee aan de slag te gaan.

Zelfportret

Wanneer je in de spiegel kijkt of een foto van jezelf ziet, ben je vaak kritisch. Neus te groot, ogen te klein, een scheef oor. Maar wanneer je met je ‘teken-oog’ naar je gezicht kijkt, worden de dingen die in je gezicht opvallen (en waar je misschien niet altijd blij mee bent) juist interessant om te tekenen. Zo kun je herontdekken wat er uniek en mooi is aan je gezicht. En bedenk: een portret hoeft niet precies te lijken – het is een tekening en geen foto, en het vangt als het goed is iets van je stemming of persoonlijkheid. Je stopt erin wat je door oplettendheid en goed kijken hebt gezien, en als het je lukt om met aandacht te tekenen, is dat waarschijnlijk best veel.

Werk op A3-formaat, dan wordt het geen gepriegel om je hoofd op het papier te laten passen.

Een zacht potlood werkt bij deze oefening het fijnst.

Neem een spiegel die groot genoeg is voor je hoofd en schouders.

Zet de spiegel zo neer dat je comfortabel kunt tekenen en je hoofd niet de hele tijd schuin hoeft te houden.

Neem de tijd. Leuk om uit te proberen: een portret in twee, vijf, tien of twintig minuten. Zo wordt het een soort spel en dat leidt af van het eindresultaat.

Niet makkelijk, maar wel het proberen waard: kijk naar je gezicht alsof je het voor de eerste keer ziet.

Zie wat er in je gezicht is aan lijntjes en bogen (klinkt veel vriendelijker dan rimpels), licht en schaduw, textuur en vorm. Merk de kleur op van je ogen, je haar en je huid.

Merk je (bekende) kritische commentaar op en laat het ook weer gaan. Probeer je gezicht gewoon te ‘ervaren’ zoals je het op dat moment ziet.

Tekst: Caroline Buijs Fotografie ©Jose Coello/Stocksy United