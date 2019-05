Tips voor natuurfotografie met je telefoon

Tijdens een wandeling of fietstocht kom je soms verrassende uitzichten, dieren of planten tegen. Als je ze wilt vastleggen, hoe doe je dat dan het beste? Onze tips om natuurfoto’s te maken met je telefoon.

De camera op je smartphone heeft allerlei mogelijkheden, die soms niet onderdoen voor een echte camera. Als je maar weet hoe je ze moet gebruiken.

Let op het licht Foto’s die midden op de dag in fel zonlicht genomen zijn, worden vaak wat hard. Het licht tijdens zons op- en ondergang is erg mooi en zacht. Wist je dat je de lichtinval op je foto kunt bepalen met je telefoon? Klik tijdens het maken van de foto eens op verschillende plekken op je scherm, en kijk wat er gebeurt.

Maak de lens schoon Met je camera ben je vaak heel voorzichtig, met je telefoon iets minder. Niet zo gek dus dat er allerlei viezigheid op de cameralens komt te zitten. Maak deze regelmatig schoon om te voorkomen dat de kwaliteit van je foto’s achteruitgaat.

Gebruik camera-apps De standaardinstellingen van je camera zijn vaak niet zo uitgebreid als ze zouden kunnen zijn. Er zijn veel apps te vinden die meerdere opties voor je camera aanbieden, zoals een macro-lens. Met een macro –lens kun je kleine voorwerpen van heel dichtbij scherp op de foto krijgen. Een goede functie om dat ene mooie bloemetje of die prachtige vlinder vast te leggen dus. Voor een iPhone is de Camera+ app een goede optie, voor Androids is dat Camera ZOOM FX.

Gebruik het raster op je telefoon Niets is storender dan een prachtige landschapsfoto met een scheve horizon. Gebruik daarom de raster optie op je telefoon. Hierbij komen er lijnen in beeld die je kunt gebruiken om je onderwerp goed en recht op de foto te krijgen. Staan de lijnen niet in je camerascherm? Dan moet je ze nog even aanzetten via de instellingen van je telefoon.

Fotografeer in HDR Nog zo’n handige, ingebouwde optie van je smartphonecamera zelf. Wanneer je de HDR-functie van je camera aanzet, dan neemt je telefoon uit zichzelf meerdere beelden, en combineert deze tot één beeld waarbij alle optimale lichtinvallen worden gebruikt. Klinkt ingewikkeld, maar probeer het eens uit: vooral met landschapsfotografie kan dit mooie resultaten opleveren.

Gebruik bewerkingsapps

Een van de handige dingen van met je telefoon fotograferen, is dat je de foto’s meteen kunt bewerken. De gratis Lightroom app van Adobe is een hele fijne app waarmee je het licht en de kleuren in je foto’s goed kunt bewerken. Je kunt er zelfs bepaalde kleuren extra mee uit laten springen. Dat is leuk wanneer je bijvoorbeeld een veld met paarse bloemen hebt gefotografeerd, en het paars extra naar voren wilt laten komen.

Wil je meer weten over fotograferen met je smartphone? Er zijn boeken over geschreven, zoals Snap! van Anki Wijnen (uitgeverij Snor). Hier kun je (met voorbeelden) zien wat de verschillende opties op je smartphone voor je foto’s kunnen doen.