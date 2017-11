Vierkantjes haken

Granny squares zijn van die gehaakte vierkantjes, waarmee je vervolgens een heel dekentje in elkaar zet. Met dit stappenplan heb je binnen een avondje de basis onder de knie. Wil je graag instructies van iedere steek? Die vind je hier.

Dit heb je nodig:

✻ middelfijne katoen (of acryl)

✻ haaknaald 3 mm

✻ schaar

✻ wolnaald met stompe punt

Gebruikte steken:

✻ losse

✻ halve vaste

✻ stokje

PIN IT! Stap 1: Maak een beginlus en haak zes lossen.

PIN IT! Stap 2: Sluit de ketting tot een ring met een halve vaste in de eerste losse.

PIN IT! Stap 3: Maak drie lossen (die tellen als het eerste stokje).

PIN IT! Stap 4: Haak twee stokjes in de ring (dus niet in de steek zelf, maar door de opening in het midden).

PIN IT! Stap 5: Haak verder: 3 lossen en 3 stokjes in de ring.

PIN IT! Stap 6: Herhaal stap 5 nog twee keer.

Stap 7 (zonder foto):

Maak tot slot drie lossen. Sluit deze eerste rij af met een halve vaste in de derde losse van het eerste stokje (zie stap 3). De eerste rij van je granny square is af: vier groepjes van drie stokjes met daartussen steeds drie lossen.

PIN IT! Stap 8: De tweede rij van de granny square ­begint in een lossenboog op de hoek. Om daar te komen met je haaknaald, maak je een halve vaste in de volgende twee steken én een halve vaste om de lossenboog.

Let op: vanaf nu haak je de steken steeds om de lossenbogen van de vorige rij heen; je steekt je haaknaald dus door de open­ing tussen twee groepjes.

PIN IT! Stap 9: Klaar om te beginnen aan de tweede rij? Haak drie lossen (telt als eerste stokje) en twee stokjes, drie lossen, drie stokjes in dezelfde lossenboog. Maak één losse.

PIN IT! Stap 10: In de volgende lossenboog: drie stokjes, drie lossen, drie stokjes, één losse.

PIN IT! Stap 11: Herhaal stap 10 nog twee keer. Sluit de rij met een halve vaste in de derde losse van het eerste stokje.

PIN IT! Stap 12: Maak de volgende rijen volgens hetzelfde principe (vanaf stap 8): met halve vasten ga je naar de eerstvolgende ­lossenboog, in de hoek-lossenbogen haak je steeds twee groepjes van drie stokjes – ­gescheiden door drie lossen, en op de rechte stukken steeds één groepje per lossenboog met één losse ertussen.

PIN IT! Stap 13: Is de granny square groot genoeg? Hecht dan af en werk losse draden weg.

PIN IT!



Tekst De Haakbrigade Fotografie Caroline Coehorst