Poster: How to stay healthy & calm

Hoe blijf je ‘healthy & calm’ in deze tijden? Een cadeautje van Flow: een poster met tips en inzichten.

Een van de dingen die we afgelopen weken merkten, is dat we vaker een off day hebben. Wat helpt: je daarbij neerleggen – het is even niet anders. En: dat we de eerste dagen als een gek ieder nieuwsbericht lazen, en nu snappen dat twee keer per dag nieuws volgen ook prima is en een veel rustiger gevoel geeft. Of: dat een legpuzzel maken helpt tegen gepieker. Tekenen ook, trouwens.

En zo popten er steeds meer dingen op waarvan we dachten: handige tips om te verzamelen. We maakten er een poster van, met illustraties van Valesca van Waveren (die ook de illustraties maakte voor onze puzzel en de nieuwe stationery-lijn), die je boven je bureau kunt hangen. Of in de keuken, op het toilet of op welke plek dan ook.

We maakten de poster samen met het Dolhuys | Museum van de Geest, waarmee we sinds kort samenwerken. Samen hopen we een bijdrage te leveren aan je mental health. Vanaf dit najaar kun je in het museum (in Haarlem) terecht voor een Flow Slow Art museumroute. Maar voorlopig zijn we thuis, en is er deze poster over how to stay healthy and calm.

Download de poster hier of klik op de afbeelding hieronder.

Valesca maakte ook alle illustraties voor onze nieuwe stationery-lijn ‘All Good Things Are Wild & Free’, waaronder de Flow puzzel.

Krijg je onze nieuwsbrief al? Hierin delen we extra artikelen over hoe je goed voor je zelf kunt zorgen, DIY-tips en nog meer gratis downloads zoals een Let’s stay home-slinger en troostende kleurplaten. Schrijf je in voor de nieuwsbrief voor nog meer fijne Flow extra’s.

Tekst Caroline Buijs Irene Smit Illustraties Valesca van Waveren