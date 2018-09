Sterke vrouwen en culturen in de muziek

Sterke vrouwen en verschillende culturen komen samen in de muziek op het NewLands Festival in Amsterdam, dat als thema ‘Ode to women’ heeft.

De kracht van vrouwen staat dit jaar centraal op het festival. Van woensdag 19 tot en met zondag 23 september staan vrouwelijke musici en componisten uit onder meer Iran, Libanon, Syrië, Spanje en Nederland op het podium. Zo zingen de Catalaanse sopraan Nuria Rial en de Syrische mezzosopraan Dima Orsho in het openingsconcert Mother-umm-madre over de krachtige rol van de moeder door de eeuwen en culturen heen.

Het festival wil een brug slaan tussen de Arabische, Perzische en westerse wereld door artiesten samen te brengen. Het bijzondere is dat sommige vrouwelijke artiesten in hun eigen land niet eens mogen optreden. Mahsa Vahdat staat bijvoorbeeld bekend als een van de mooiste vrouwenstemmen van Iran, terwijl het daar voor vrouwen verboden is om te zingen. Toch is het haar gelukt om een internationaal bekende zangeres te worden.