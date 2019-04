Walk of doubts: muziekalbum voor tijdens het wandelen

Anderhalf uur lang met volle aandacht luisteren tijdens het wandelen. Het is het ambitieuze plan van de Eef van Breen Group (een groep musici en makers uit verschillende kunstdisciplines). Ze maakten het album Walk of doubts.

Met dit album willen de makers je graag met volle aandacht naar muziek laten luisteren: dus niet tijdens het afwassen, joggen of boodschappen doen, maar tijdens het lopen van een speciaal ontworpen route langs de gewone plekjes in een stad. Bij het eerste album is dat Amsterdam-Noord, in de zomer volgen er meer.

Elke plek waar je langskomt, is verbonden aan het album via een gps. Eva Tebbe van De Eef van Breen Group: “Zo word je de hoofdpersoon in je eigen film met de stad als decor. Je kijkt met andere ogen naar alledaagse plekken en hebt meteen een focus op de muziek.”

Fotografie Annie Theby/Unsplash.com