Zes wandelingen in Nederland

Door de duinen en het bos, over de hei, langs kastelen en een schaapskooi. In ons nieuwe Vakantieboek staan zes wandelingen door heel Nederland. Hier vind je de volledige routebeschrijvingen – plus nog wat praktische informatie.

Gebruikte afkortingen

LA= Linksaf, RA= Rechtsaf, RD= Rechtdoor, Y= Wegwijzer, PS= Paddenstoel

NB Wandelpaden kunnen veranderen of worden omgeleid, bushaltes kunnen worden opgeheven. Helaas kunnen we daarom niet garanderen dat onderstaande routes helemaal up-to-date zijn.

In de Amsterdamse Waterleidingduinen

Start- en eindpunt: pannenkoekenhuis De Oase, 1e Lelijweg 9, Vogelenzang

Afstand: 12 kilometer

In de Amsterdamse Waterleidingduinen vindt niet alleen de zuivering plaats van 66 procent van het Amsterdamse drinkwater, maar leeft ook de grootste damhertenpopulatie van ons land. De kans dat je een hert ziet tijdens ­deze wandeling, is dus best groot.

Ga langs PS 22010 RD, richting de Oranjekom. Fraai uitkijkpunt. Loop klein stukje door. Eerste weg LA (blauwepaaltjesroute). Ga voorbij water en raster RA. Over de brug LA. Kanaal volgen tot de volgende brug. LA. In de bocht naar links RA via smal paadje iets omhoog richting raster. Volg het raster aan rechterkant totdat je op een breder pad komt. Op pad RA. Ga net buiten het bos op open stukje RA (zandpad). Volg dit pad tot over het kanaal. Hier RD bos in, vlinderroutebordjes volgen. Ga bij splitsing op een heuveltje RA en vrijwel direct daarna op volgende splitsing weer RA (blijf vlinderroute volgen). Op verharde weg LA. Driesprong bij PS 22167 RA. Na 30 meter bij PS 22169 LA, daarna RA langs kanaal. Uiteindelijk kom je weer uit op een verharde weg. RA. Bij PS 23402 schuin RD tussen twee kanalen door. Volg na 75 meter de rechterkant van het kanaal. Blijf het kanaal alsmaar volgen totdat je weer op een verharde weg komt. RA. Ga iets verderop even naar rechts en/of volg langs het bankje links van het duinmeer een smal pad voor een mooi uitzicht over het meer (zie stippellijnen op de kaart). Keer daarna terug naar verharde weg, en vervolg deze tot voorbij PS 21698. Volg de bocht naar links. Ga direct voorbij het bankje aan je rechterhand RA. Je passeert de laaggelegen bunker 034. Ga op het eerste open zanderige stukje RA. Loop tussen bunker 036 (met schoorstenen) en bunker 038 door en volg het smalle zandpad steil deheuvel op. Ga bijna bovenop, ter hoogte van de bunker, RA nog verder de Rozenberg op. Volg vanaf hier het smalle pad alsmaar RD (vermijd eventuele aftakkingen). Je passeert twee hoge duintoppen met vergezichten. Het pad blijft evenwijdig aan het dennenbos lopen, verderop kom je wel steeds dichter bij het bos. Voorbij de Appelenberg wijkt het pad naar rechts en daalt. Uiteindelijk kom je uit op een driesprong bij PS 21699. RD. Je passeert het Van der Vlietkanaal. RD tot de kruising vlak voor het vliegersmonument. Op kruising LA blauwepaaltjesroute volgen tot T-splitsing. RA. Ga in de bocht naar links LA (vlinderroute). Na 100 meter passeer je een vogelkijkhut. Blijf het Sprenkelkanaal volgen totdat je weer op een verharde weg uitkomt. Even RA en daarna weer onverharde pad verder vervolgen langs het kanaal. Uiteindelijk kom je ter hoogte van de Oranjekom weer uit op de verharde weg. LA. Even later ben je weer terug op de parkeerplaats. Vergeet niet je parkeerkaart in de automaat te activeren.

Praktische info

Openbaar vervoer: Buslijn 90 van Connexxion vanaf NS-station Haarlem of Heemstede-Aerdenhout richting Den Haag, uitstappen halte ‘Waterleiding/ Oase’ aan de Vogelenzangseweg. Kijk voor de actuele reistijden op 9292ov.nl.

Auto: Volg vanaf de A9/knooppunt Rottepolderplein de borden richting Haarlem-Zuid/ Zandvoort. Blijf vanaf hier de borden richting Zandvoort (N205), later Aerdenhout/Zandvoort (N201) volgen. Je passeert station Heemstede/Aerdenhout. Let op: na ongeveer 200 meter LA richting Vogelenzang. Weg volgen tot T-splitsing, hier LA richting Vogelenzang (N206). Net voorbij hectometerpaal 41,1 RA parkeerplaats ingang De Oase. Het parkeertarief is € 1 per dag.

Bezoekerscentrum: Bezoekerscentrum De Oranjekom is open van dinsdag t/m donderdag van 9.30 tot 16.00 uur; op zaterdag en zondag van 9.00 tot 17.00 uur. Maandag gesloten. Het bezoekerscentrum is in 2008 verplaatst naar het oude pompstation Oranjekom. Informatie: (020) 608 75 95.

Honden: Niet toegestaan.

Horeca: Pannenkoekenhuis De Oase, 1e Leyweg 9, 2114 BH Vogelenzang, (023) 584 65 93. Open: het hele jaar dagelijks van 9.00 tot 19.00 uur, ’s zomers tot 20.00 uur. Pannenkoekenhuis De Duinrand, Zandvoortselaan 130a, 2042 XC Zandvoort, (023) 573 00 62. Open het hele jaar van 10.45 tot 20.00 uur, maandag gesloten.

Toegangskaart: Bij de ingang moet je een toegangskaart kopen, kosten € 1.

Langs de Zuid-Veluwse beken

Startpunt: NS-station Wolfheze

Eindpunt: NS-station Oosterbeek

Afstand: 19 kilometer

Deze wandeling ligt in het gebied tussen Nationale Park De Hoge Veluwe en de Nederrijn. Onderweg kom je langs een paar historische gebouwen zoals Kasteel Doorwerth en het kerkje van Oosterbeek.

Wandel rechts om NS-station Wolfheze en ga LA, Parallelweg. Volg fietspad. Sla 5 meter voor 1ste paal met bordje ‘Wolfheze’ RA bospad in. RD tot geasfalteerd fietspad. Sla LA. Volg fietspad tot T-splitsing. Op T-splitsing RA. Ga daarna RA ruiterpad bos in. Ga na circa 25 meter schuin naar rechts bospad in. Volg vanaf nu paaltjes met bruin gekleurde pijltjes of paaltjes met bruine kop. Let goed op: je ziet ze zo over het hoofd. Net voor hotel Wolfheze staat de ‘Duizendjarige den’. Hier is de bruine markering onduidelijk. Passeer de den en loop door tot asfaltweg. Sla LA. Houd hotel aan je rechterhand en loop over oprijlaan naar verkeersweg. Steek weg RD over en volg de bruine route. Stop bij informatiepaneel ‘Wodanseiken’ met het volgen van bruine route. Direct na informatiepaneel RA. Op kruising RD, na klaphek wederom RD. Volg voetpad links langs de beek. Op kruising van zandpaden LA (let op: neem niet het pad dat links schuin omhoog loopt). Op T-splitsing LA. Sla voor bankje RA. Na klaphek RD. Sla 1ste pad LA. Einde RA. Steek verkeersweg RD over en ga RA. Dan LA, Jagerslaan. Einde LA, Dalweg. Volg trottoir tot einde. Steek Kerklaan schuin naar rechts over en loop bospad in. Na 5 meter op Y-splitsing RA. Op viersprong 2e bospad rechts. Volg pad met bocht naar links en loop door tot klinkerweg. Op klinkerweg (= Italiaanse Weg) RA. Einde klinkerpad weg RD oversteken, sla LA. Steek bij rotonde weg over en volg het klinkerpad dat schuin naar rechts bos in loopt. Op T-splitsing LA. Volg Italiaanse Weg alsmaar RD. Bij huis met nummer 6, RA fietspad in. 1ste pad LA. Op kruising van bospaadjes RA. Volg vanaf nu paaltjes met gele kop. Je loopt hier op rand van stuwwal en gaat afdalen. Stop onder aan heuvelrug, op Tsplitsing, met volgen gele paaltjes. Ga onderaan dus niet RA maar LA. Loop RD tot asfaltweg (is circa 50 meter). Sla RA en gelijk LA naar kasteel Doorwerth. Eerste pad RA. LA brug over, plein RD oversteken en na brug RA. Na volgende brug LA, nogmaals LA en volg pad terug tot aan asfaltweg. Sla dan RA. Ga bij Italiaanse Weg LA. Na 20 meter RA bospad in. Volg paaltjes met wit-rode markering. Het Duno-plateau oversteken (rechts staat infobord), bij Y-splitsing RA (met bordje ‘Hevearoute’ en wit-rode markering). Volgende Y-splitsing weer RA, volg markering ‘Hevearoute’. Nadat je een trap op, af en weer op bent gegaan stop je met het volgen van deze markering. Ga RD en volg pad met bocht naar links. Op Y-splitsing RA. Ga tussen opening in hekwerk door en volg RD klinkerweg. Op kruising RA, Dunolaan. Einde LA, Beeklaan. Na circa 30 meter, in een bocht, RA. Direct na bord ‘Valckeniersbossen’ LA. Boven aan trap RA. Op Y-splitsing RA. Volgende Y-splitsing weer RA. Pad RD volgen tot asfaltweg. Ga LA. Volg trottoir langs weg. Weg maakt bocht naar links, doorlopen tot kruising. Bij kruising RA, Benedendorpsweg. Ter hoogte van huis met nummer 208 LA graspad in. Volg pad langs beek tot houten bruggetje met leuning. Steek deze brug over, ga RA. Op driesprong RA. Over eerste houten brug met leuning RA, meteen LA. Volg pad langs beek (opnieuw houten brug over) tot geasfalteerd fietspad. Sla RA en fietspad met bocht naar links en rechts volgen. Als fietspad nogmaals naar rechts afbuigt, LA zandpad in. Einde RA. Op kruising LA, Hoofdlaan. Steek Utrechtseweg RD over en sla LA. Direct RA, Sonnenberglaan. 1ste weg, bij wit hekwerk, RA. Dan 1ste weg LA. Alsmaar RD tot brede asfaltweg. Net voor asfaltweg RA, onverhard pad volgen dat parallel loopt aan weg. Einde RA, Graaf van Rechterenweg. Dan LA, Karel van Gelderlaan. Einde RA, Nico Bovenweg. Na circa 50 meter ligt links NS-station Oosterbeek.

Praktische info

Openbaar vervoer: Vanaf Arnhem of Utrecht trein naar Wolfheze. Raadpleeg voor reistijden: 9292ov.nl.

Auto: Neem op A50 afslag Renkum/Wageningen (afrit 19). Rijd richting Oosterbeek en vervolgens richting Wolfheze. De parkeerplaats ligt links van het NS-station. Of op A12 afslag Oosterbeek (afrit 25). Rijd richting Wolfheze. Parkeerplaats ligt rechts van het station. Vanaf het eindpunt (NS-station Oosterbeek) rijden stoptreinen naar Wolfheze. Voor treintijden: zie ‘Openbaar vervoer’.

Honden: Aangelijnd toegestaan.

Horeca: Bilderberghotel in Wolfheze, dagelijks open vanaf 08.00 uur. Bij kasteel Doorwerth zit theeschenkerij De Zalmen. Open: dinsdag t/m zondag vanaf 11.00 uur. Van 1 november t/m 31 maart weekeinden open.

Over de Gooise Heide

Start- en eindpunt: Parkeerplaats bij NS-station Bussum Zuid

Afstand: 13 kilometer

Deze rondwandeling voert je door het glooiende landschap tussen Bussum en Laren. De namen Bussumerheide, Westerheide en Zuiderheide zeggen het al: dit is een mooi heidegebied. Je komt onderweg ook door een bos en met een beetje geluk zie je wisenten (Europese bisons).

Loop vanaf de parkeerplaats (steile trap rechts naast fietsenstalling) of NS-station (loopbrug over, pad omhoog) naar de Bussumergrintweg en steek deze ter hoogte van het treinviaduct over (vanaf station schuin rechts, vanaf de parkeerplaats schuin links). Ga via een van de twee trappen het park in. Loop rechts langs de eendenvijver, volg wandel- en fietspad langs de dennenbomen tot voorbij flat. RA. Weg maakt later een bocht naar links. Op T-splitsing RA (Lange Heul). Je passeert meerdere flats. Volg bocht naar links (niet de Zanderijweg in). Op T-splitsing RA (Laarderweg), bij PS 22579 RD. Bij informatiebord en PS 62443/001 LA, na 25 meter net voorbij de slagboom RA. Volg direct het rechter voetpad tot het klaphek. RD, later langs twee dennenbosjes. Negeer pad van rechts. Ga ongeveer 200 meter voorbij het laatste bosje op de kruising (met karrenspoor) RA het bos in. Ga bij fietspad RA (Nieuwe Crailose Weg). Sla bij het volgende fietspad LA en snel daarna bij de kruising met fietspaden weer LA. Ga bij het eerstvolgende voetpad aan je rechterhand (tegenover bordje ‘rustgebied niet betreden’) RA. Je gaat de heide op. Daarna alsmaar RD (negeer zijpaden). Ga vlak voor het bos bij routepaal 38 op de viersprong LA, vrijwel direct op Y-splitsing bij routepaal 39 RA. Pad volgt even later bosrand. Volg pad tot de T-splitsing bij routepaal 42, hier LA. Na ongeveer 500 meter bij routepaal 45 RA het bos in. Bij kruising en routepaal 46 RD. Voorbij klaphek bij routepaal 47 RD, routepaal 48 RD. Steek de Hilversumseweg over, ga even RA en meteen voor huis weer LA, smal voetpad langs afrastering. Voorbij raster bij routepaal 16 RD bos in. Pad volgen tot T-splitsing. Bij routepaal 17 (i.t.t. richting voetstappenpad) RA. Na ongeveer 150 meter op vijfsprong scherp LA, fietspad volgen. Je passeert een veerooster met klaphek en komt op de Zuiderheide. Eerste kruising RD, tweede kruising (net voorbij bankje) RA (voetpad naast ruiterpad). Steek bij routepaal 23 fietspad RD over. Ga vervolgens 25 meter voor het raster LA. Volg dit kronkelende pad tot routepaal 27 (ter hoogte van de zandverstuiving). Houd rechts aan en ga 20 meter verderop bij routepaal 28 omhoog richting routemarkering van het voetstappenpad. Loop door voorbij routepaal 29. Ga bij de geel-zwarte paal van de Gasunie LA en daarna bij fietspad RA. Bij PS 20012/001 LA (richting Sint-Janskerkhof) en vervolgens bij PS 20004/001 weer LA (idem). Direct bij PS 20005/001 LA pad op dat omhoog loopt. Je passeert op de rand van het bos een veerooster met klaphek. RD. Volg het pad totdat dit een bocht naar links maakt. Ga in de bocht RA de parkeerplaats op. Loop RD tot de Hilversumseweg. Steek ter hoogte van het Geologisch Museum Hofland de weg over, links langs de parkeerplaats van restaurant La Place. Ga bij PS 20008/001 RD. Ga ter hoogte van de tweede weg aan je rechterhand (Herdersweg) LA de Westerheide op. Klaphek door en op de T-splitsing RA. Volg dit enigszins slingerende pad. Bij kruising met fietspad en routepaal 18 RD totdat je weer op het fietspad bij Bussum uitkomt. LA, bij het informatiebord RA. Weg oversteken. Voorbij flat LA (Lange Heul). Doorlopen tot Bloemhof, LA. Voorbij flat LA. Park door, ter hoogte van vijver LA. Trap omhoog. Weg oversteken richting parkeerplaats en NS-station.

Praktische info

Openbaar vervoer: NS-station Bussum-Zuid. Raadpleeg voor reistijden 9292ov.nl.

Auto: A1 afrit 7 Naarden/Bussum. Daarna Bussum aanhouden, voor Shell-tankstation LA richting Bussum-Zuid. Stoplicht RA richting Bussum-Zuid. Derde rotonde driekwart nemen richting parkeerplaats Bussum-Zuid. Parkeer hier de auto.

Honden: Binnen de begrazingsgebieden aan de lijn.

Horeca: Halverwege: theehuis ’t Bluk, Zuiderheide 2, Laren, (035) 531 75 92. Openingstijden: mei t/m september woensdag t/m maandag vanaf 10.00 uur en geen vaste sluitingstijd (hangt af van het weer en de drukte); oktober t/m april woensdag t/m maandag van 11.00 tot 18.00 uur. Het hele jaar op dinsdag gesloten. Driekwart: restaurant La Place, Westerheide 2, Laren. Alle dagen open van 8.00 tot 21.00 uur.

Door het dal van de Overijsselse Vecht

Startpunt: Restaurant De Gloepe, Rheezerweg 84A, Diffelen

Afstand: 19 kilometer

De Overijsselse Vecht is de kleinste van onze grote ­rivieren. In het dal rondom de rivier kom je steeds andere landschappen tegen: zandverstuivingen, ­bossen, vennetjes en meertjes met waterlelies. Die diversiteit maakt deze wandeling zo mooi.

Ga vanaf restaurant De Gloepe RA richting Rheeze. Sla de eerste LA, Grote Esweg. Ga door het fietstunneltje. Je passeert een fietspad/zandpad naar rechts maar blijf de weg RD volgen. Na 500 meter RA bij bord ‘doodlopende weg’ een onverharde weg in. Bij een bord ‘verboden toegang’ RA. Je passeert een dam over een sloot. Ga na 1 kilometer bij T-splitsing en een ruiterbordje LA. Je volgt het pad, de weg buigt naar rechts, maar je gaat rechtdoor over een verwilderd pad. Na 100 meter RA een mountainbikeroute oversteken en na 10 meter bij een mountainbikebordje LA een onopvallend paadje opgaan. Je ziet nu links een dode Vechtarm die flink aan het verlanden is. Na 300 meter links aanhouden; je passeert een hek met het bord ‘pas op zoogkudde’. Weer na 300 meter links aanhouden en na 200 meter LA. Volg de brede zandweg. Bij Y-splitsing links aanhouden en daarna na 500 meter LA een bospad in. Bocht naar rechts volgen en bij boerderij RA de Spijkerweg op. Bij T-splitsing RA, Stegerdijk. Eerste LA, via Junnerweg langs dode Vechtarm naar de stuw en de brug van Junne. 300 meter na brug LA, bocht naar links en rechts. Bij T-splitsing LA en daarna bocht naar rechts volgen. Op de T-splitsing LA, langs een vervallen boerderij. Rechts zie je een klein meertje waar vaak reeën lopen. Na 300 meter scherpe bocht naar rechts. Links zie je een dode Vechtarm. Houd links aan loop op een smal paadje langs het weiland. Einde pad LA, Vechtarm volgen. Over een betonnen sluisje, bij houten brug RD en aan het einde RA. Nu komt de klim over de Beerzer Bulten. Steek de asfaltweg, Beerzerweg, over en ga LA. Blijf deze weg volgen. Na circa 300 meter RA, wandelroute ‘Het Beerzepad’ volgen. Houd links aan en ga op het einde van het pad, na de heuvels LA. Na 10 meter RA en dan eerste LA en daarna eerste RA. Dan twee keer rechts aanhouden, het pad volgen en bij asfaltweg Beerzerpoort LA. Steek de Beerzerweg over en wandel de Boonakkerweg op. Eerste weg RA, Schapenweg, en aan het einde weer RA, Marsdijk. Steek de Beerzerweg weer over en ga RA de zandweg Oude Beerzerweg op. Houd links aan. Dan LA zandpad op en bij T-splitsing LA. Beerzerweg nogmaals oversteken. Zandweg op en langs een dode Vechtarm doorlopen richting de Vecht. LA bij een kleine parkeerplaats en voor de Vecht RA onder het viaduct door. Dan LA bruggetje over en je weg vervolgen. Voor brug LA en bij fietspad weer LA. Volg via het viaduct over Vecht het fietspad circa 1 kilometer tot startpunt.

Praktische info

Openbaar vervoer: Mariënberg heeft een NS-station en dat ligt ongeveer 1 kilometer vanaf de brug naar Diffelen. Je kunt de route oppakken bij punt 7 om naar het startpunt te lopen.

Auto: Neem vanaf Zwolle de afslag Ommen naar de N34. Neem na Ommen de afslag Almelo, de N36 op. Dan afslag Mariënberg. Bij Mariënberg LA naar Diffelen.

Honden: Toegestaan, mits aangelijnd.

In de heuvels rond Epen

Start- en eindpunt: VVV-kantoor, Julianastraat 15, Epen

Afstand: 12 kilometer

Op deze tocht door het heuvelachtige Limburgse landschap kruis je een paar keer de meanderende Geul. Langs dit snelstromende water kun je met wat geluk de ijsvogel, de waterspreeuw en de grote gele kwikstaart zien. De route gaat ook langs stiltegebied Cottessen, waar een vakwerkboerderij staat van zo’n vijfhonderd jaar oud.

Volg vanaf VVV-kantoor in Epen de Julianastraat naar beneden. Einde RA. Sla LA Bovenpad in. Bij Y-splitsing rechts aanhouden. Einde LA. Ga bij rode en blauwe paal RA klaphek door. Pad volgen tot aan asfaltweg. Sla LA. Na brug RA en gelijk LA voetpad volgen. Loop langs Volmolen tot aan veelsprong. Bij veelsprong scherp LA, doodlopende weg. Volg deze asfaltweg en sla LA bij voetpad met twee draaihekken. Loop brug over en volg graspad RD, de Geul stroomt rechts van je. Ga draaihekken door en volg pad langs de Heimansgroeve en Hoeve Birven. Volg pad met bocht naar links, bij Y-splitsing links aanhouden en loop RD langs camping in Cottessen pad omhoog. Bij kruising LA pad omhoog volgen, blauwe paal. Einde LA. Volg paadje langs asfaltweg tot aan bocht. Steek RD weg over (voorzichtig), negeer bospaadje naar links en volg bospad omhoog. Bovenaan bij veelsprong tweede pad LA, gele paal en picknickbank. Volg vervolgens alsmaar geel-rode markering. Als je een tussenstop wilt maken bij restaurant Buitenlust moet je halverwege punt 4 even van de route afwijken (wijst zich vanzelf). Ga bij T-splitsing met voorrangsweg RA, niet oversteken. Stop vlak voor de brug en de Geul met het volgen van de geel-rode markering. Ga voor het water RA draaihek door en volg smal pad langs oever van de Geul, door diverse draai- en klaphekjes. Door draaihek met rode en blauwe paal en pad langs oever vervolgen. Einde LA asfaltweg volgen en ga vlak voor brug RA draaihek door. Volg pad door weilanden. Loop niet door tot aan bebouwing van Mechelen, maar sla LA houten brug over en volg pad tot aan asfaltweg. Bij asfaltweg LA en gelijk RA Höfke. Einde weg RA. Sla voor huis met nummer 33 LA. Pad volgen tot aan splitsing, loop RD, pad buigt naar links. Bij splitsing met bankje RD. Op asfaltweg RD. Eerstvolgende weg RA en loop door tot aan VVV-kantoor.

Praktische info

Openbaar vervoer: Neem vanaf NS-station Maastricht bus 57 richting Gulpen. In Epen uitstappen bij halte ‘NH Hotel/Gerardushoeve’ in de Julianastraat. Kijk voor de actuele reistijden op 9292ov.nl of bel 0900 – 92 92.

Auto: Via de autoweg Eindhoven-Heerlen-Aken (A2-A76), afslag Vaals-Simpelveld-Kerkrade (N281). RA richting Simpelveld/Vaals, bij rotonde RA richting Maastricht (N278). In Wahlwiller LA richting Mechelen-Epen. Borden Epen volgen, door Mechelen. In Epen aangekomen kun je parkeren in het centrum.

Honden: Toegestaan, mits aangelijnd.

Horeca: In Epen zijn verschillende mogelijkheden. Ongeveer halverwege de route ligt restaurant Buitenlust, Camerig 11, Vijlen, (043) 455 13 88. Open van 1 april tot 1 november dagelijks van 11.00 uur tot 21.30 uur (keuken open van 12.00 tot 20.00 uur). Van 1 november tot 1 april alleen open op zaterdag en zondag. Informatie: Buitenlust.biz.

Over de bloemendijken van Zuid-Beveland

Start- en eindpunt: Gemeentehuis, Stenevate 10, Heinkenszand

Afstand: 16 kilometer (of kort 2 kilometer in)

Tijdens deze wandeling is goed te zien hoe de Zak van Zuid-Beveland stukje bij beetje werd veroverd op de zee. Je begint in Heinkenszand, dat op een zandplaat ligt die in de veertiende eeuw werd ingepolderd. Als je over de binnendijken loopt, zie je overgebleven stukjes oudland en heggenland. Door de rust in dit gebied en de hoogteverschillen zijn er veel verschillende planten en dieren.

Met de rug naar het gemeentehuis rechtsaf en meteen weer rechtsaf, dijk achter gemeentehuis op. Op de dijk LA. Weg oversteken. RD steentjespad op (is licht rechts aanhouden). LA en even verderop RA (Nieuwekamerse Weg). Op Y-splitsing RA, onverharde dijk op (Oudekamersedijk). Smal knuppelbruggetje over, overkant pad vervolgen. Op Nieuwkamersedijk RA. Op T-splitsing (met twee linden) RA. Op driesprong links aanhouden. Op kruising RA. Op Y-splitsing LA, rondom het water lopen. Op steentjespad LA, dijk met grote populieren op. De bomenrij blijven volgen. Vlak voor de weg LA, de dijk op. Aan het eind LA. In de bocht van de weg door een smal ‘driehoekig’ hekje RA dijk met bomen op. Op T-splitsing LA. LA (Zuiderlandseweg). Op T-splitsing RA (Oude Zanddijk). Op Y-splitsing (met grenslinde en picknickbank) LA. Bij grote waterplas links, LA via zandweg de dijk af en pad vervolgen*. Aan einde van de dijk asfaltweg op en op Y-splitsing rechts aanhouden. Op T-splitsing RA. Voor inkorten: zie NB Eerste weg rechts (Valdijk). Aan het einde RA. Bij een bank links van de weg LA naar beneden, over overstapje het grasland in. Dit pad steeds volgen. Op asfaltweg LA. Bij picknickbank even RA en kort daarop LA, smal schelpenpad steeds volgen tot aan de dijk. Op asfaltweg (Notenboomdijk) RA. Aan het einde LA (Grotedijk). Kort na bochtje naar rechts LA (Nissezandweg). Op de Zuidzakse dijk RA. Weg oversteken en aan de overkant iets rechts, smal paadje op de dijk op. Aan het eind LA, terug naar gemeentehuis.

* Trappetje de dijk af leidt naar schaapskooi, na bezoek dijk vervolgen.

NB Wil je de route inkorten, ga dan bij 12 niet rechtsaf, maar rechtdoor. Aan het eind LA. Na 300 meter zie je rechts in het veld een smal schelpenpad. Daar waar dit op de Notenboomdijk komt, pak je de route weer op.

Praktische info

Openbaar vervoer: Met de trein naar Goes. Daar bus 23 naar Borssele of ’s Heerenhoek, uitstappen bij het gemeentehuis in Heinkenszand. Kijk voor de actuele reistijden op 9292ov.nl.

Auto: Op de snelweg A58 (Vlissingen/Goes) neem je de afslag Heinkenszand. Het gemeentehuis is met bordjes aangegeven.

Honden: Toegestaan, mits aangelijnd.

Horeca: In Heinkenszand. Onderweg kun je in de schaapskooi versnaperingen kopen.

