3 duurzame manieren om je lunch mee te nemen

Nu we weer wat vaker op kantoor werken, gaat soms ook de zelfgemaakte lunch weer mee in de tas. We zeggen graag gedag tegen die plastic boterhamzakjes, daarom zochten we duurzame alternatieven (die er ook nog eens leuk uitzien).

Je brood in bijenwas

Een bijzondere manier om je brood mee te nemen, is in een verpakking van bijenwas. Het ziet er mooi uit, is duurzaam én zorgt misschien ook wel voor leuke reacties. Extra handig; het is net als een boterhamzakje gewoon waterdicht. We vonden deze exemplaren er erg gezellig uitzien. Een lunchwrap

Je denkt hierbij misschien aan een goedgevulde wrap met allerlei lekkers, maar de lunchwrap is toch ook echt een manier om je lunch mee te nemen. Hij is gemaakt van katoen, waterafstotend en je sluit hem gemakkelijk af met klittenband. Handig: je wast het zakje gewoon mee in de vaatwasser. Je vindt ze op veel plekken, waaronder bij WAAR. Een RVS broodtrommel

Iets meer ruimte in je tas? Dan is de ‘ouderwetse broodtrommel’ natuurlijk ook handig. Met deze duurzame variant van Dille en Kamille, die gemaakt is van RVS, kun je je lunch ook nog eens verdelen over twee bakjes.

