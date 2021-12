LAW’s: 6x lange-afstand-wandelpaden

De afgelopen tijd maakte het nog maar weer eens duidelijk: een blokje om kan de muize­nissen in je hoofd verjagen. Daarom zet journalist Bernice Nikijuluw een paar lange-afstand-wandelpaden voor je op een rijtje.

Lange-afstand-wandelpaden

Wandelroutes te over in ons land, van korte ommetjes tot Lange-Afstand-Wandelpaden. Deze LAW’s vormen samen met Streek­paden een routenetwerk van zo’n 11.500 km in Nederland. Maar door de bomen het bos zien, is best lastig: welke route kies je en op welke websites zoek je? Een aantal tips:

Op Mooisteroutes.nl vind je wandelroutes die speciaal voor deze site worden uitgestippeld door vrijwilligers en daardoor net even anders zijn. Je kunt abonnee worden of losse routes kopen voor € 2,50. Ik koos voor de tweedaagse wandeling Balloërveld en Drentsche Aa, een prachtige, uitstekend beschreven route over grotendeels onverharde paden. Ook de Roots Routes van het natuurtijdschrift Roots zijn fijn. Via de site kun je wandelkaarten en gps-tracks downloaden, maar de fysieke natuurwandelgidsen zijn ook een aanrader. Wandelfanaat Frank van der Meer groepeert en beoordeelt bestaande wandelingen, van Klompenpaden en Trage Tochten tot NS-wandelingen. Kijk op Frankwandelt.nl. Er zijn allerlei (vaak gratis) wandel-apps, zoals WandelZapp, Komoot en RoutAbel. In de ­winter vind ik het zelf alleen niet zo prettig om steeds mijn handschoenen uit te moeten doen om even op mijn telefoon te kijken. Ons Kloosterpad in Brabant is samengesteld ter gelegenheid van het Kloosterjaar: een ­wandeltocht van 330 kilometer verdeeld over 15 etappes. Schrijver Marijke Schermer liep deze route gedeeltelijk en tekende haar ervaringen op in Gods wegen, een deel uit de serie Terloops. Ze praatte onder anderen met zusters, pelgrims en met haar moeder, die als kind op een meisjespensionaat geleid door strenge nonnen. Andere paden die uitnodigen tot bezinning zijn onder meer het Bonifatius Kloosterpad in Friesland en het PeerkePad in Limburg. Een wandelgids kan je ook op ideeën brengen. Je kunt je bijvoorbeeld voornemen om alle wandelingen uit een boekje uit te proberen, als doelen stellen een stimulans voor je is. Kom je sneller de bank af met een beloning in het vooruitzicht, denk dan aan Het grote Nederlandse bierwandelboek van Guido ­Derksen met routes die ­eindigen op een plek waar je een speciaalbiertje kunt bestellen. Heb je een fysieke uitdaging nodig, dan is de Dutch mountain trail van Toon Hezemans, over de zeven steilste heuveltoppen van Zuid-Limburg, misschien iets voor jou. Of vraag advies bij een gespecialiseerde reis-boek­handel zoals De Zwerver in Groningen, Pied à Terre in Amsterdam of De Noorderzon in Arnhem.

Tekst Bernice Nikijuluw Fotografie Valentin Salja