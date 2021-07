6x mooie en makkelijke bloeiers voor een bloementuin

Wil je in de zomer van een wilde bloementuin of bontgekleurd terras genieten, dan kun je er het beste in september mee beginnen. Goed idee dus om nu aan de slag te gaan met een plan voor volgend jaar. We delen alvast 6x mooie en makkelijke bloeiers voor in jouw bloementuin.

De zomer, als alles in bloei staat, is een goede periode om uit te zoeken wat je mooi vindt. Loop door je buurt en kijk welke planten en bloemen het doen in de tuinen vlakbij. Zo kun je ontdekken wat voor soort grond je hebt en welke planten daarvan houden.

Tuinexpert Anne Wieggers vertelt: “Maak aantekeningen en onderzoek wanneer welke bloemen in bloei staan. Leg een lijstje aan met bollen, zaden en planten die je wilt aanschaffen. Probeer daarbij rekening

te houden met planten die elkaar opvolgen qua bloei. De herfst is de beste periode om bollen en planten in de grond te zetten. Als je vanaf september aan de slag gaat, zit je het volgende tuinseizoen goed met bloemen van het vroege voorjaar tot in de winter.”

6 mooie en makkelijke bloeiers voor een bloementuin:

Herfstaster (Aster cordifolius ‘Little Carlow’) Kattenkruid (Nepeta ‘Walkers Low) Zonnehoed (Rudbeckia fulgida ‘Goldsturm’) Vingerhoedskruid (Digitalis purpurea) Goudsbloem (Calendula officinalis) IJzerhard (Verbena bonariensis)

Tekst Jeannette Jonker Fotografie Jasmin Schreiber/Unsplash.com