Wat kun je zelf doen rondom duurzaamheid en hoe leer je er meer over? We verzamelden 8 websites over duurzaamheid die je verder helpen.

Columns By Kari

Bogs van Kari van der Heide over groene keuzes en milieuvriendelijk opvoeden. Eind 2020 verschijnt haar boek De groene mama bij uitgeverij Becht.

Bogs van Kari van der Heide over groene keuzes en milieuvriendelijk opvoeden. Eind 2020 verschijnt haar boek De groene mama bij uitgeverij Becht.

Artikelen, e-courses en workshops over manieren om je leven klimaatvriendelijker in te richten.

Artikelen, e-courses en workshops over manieren om je leven klimaatvriendelijker in te richten.

Platform voor ‘groener, leuker en eerlijker leven’.

Platform voor 'groener, leuker en eerlijker leven'.

Webwinkel voor inheemse wilde plantenzaden en -bollen, waar insecten echt wat aan hebben.

Webwinkel voor inheemse wilde plantenzaden en -bollen, waar insecten echt wat aan hebben.

Magazine met nieuws over hoopvolle initiatieven.

Magazine met nieuws over hoopvolle initiatieven.

Acties waar je blij van wordt.

Acties waar je blij van wordt.

Platform voor en over boeren die zoeken naar vooruitgang in samenwerking met natuur en maatschappij.

Platform voor en over boeren die zoeken naar vooruitgang in samenwerking met natuur en maatschappij.

Greenpeace zet voor zowel Nederland als België jaarlijks op een rij hoe alle energieleveranciers presteren op duurzaamheidsgebied.

*Deze tips horen bij een verhaal over duurzaamheid in Flow 4.

Fotografie Laura Mitulla/Unsplash.com