Amsterdam komt met eerste volledig houten buurt

Wie aan Hollandse huizen denkt, komt al snel uit bij baksteen. Toch komt in Amsterdam de eerste buurt met huizen die volledig van hout zijn gemaakt. Want: duurzamer en een stuk sneller om te bouwen.

De huizen worden neergezet in het Mandelapark in Amsterdam, 700 stuks in totaal. Daar kunnen rond 2026 zo’n 2100 mensen wonen, de bouw start namelijk pas in 2025.

In Nederland bouwden we al eerder met hout. Zo werden aan de Amstel vorig jaar de eerste appartementen opgeleverd in de 73 meter hoge houten woontoren Haut, lezen we in een artikel van AD. Maar, en dit is een groot verschil, voor de stevigheid en zekerheid is er toen gebouwd in combinatie met beton en staal. De woningen die gepland staan voor het Mandelapark, zullen compleet uit hout bestaan.

Duurzaam en snel

Daar is niet voor niets voor gekozen. Volgens hetzelfde artikel van AD slaat hout namelijk CO2 op, terwijl traditionele bouwmaterialen als beton en staal juist worden geproduceerd met veel CO2-uitstoot. Werken met hout is dus een stuk duurzamer.

Maar dat niet alleen, hout zorgt namelijk ook voor een snellere bouw. Dat komt omdat de onderdelen van de woning vooraf kunnen worden geproduceerd. Op de bouwplaats hoeven ze alleen nog in elkaar gezet te worden, en dat scheelt tijd.

Bouwen met hout zal in de toekomst steeds vaker voorkomen. Zo is er in 2020 met andere gemeenten rondom Amsterdam afgesproken dat in 2025, houtbouw twintig procent vormt van alle nieuwbouw. Mooi nieuws.

Tekst Bente van de Wouw Bron AD Fotografie AD/Gemeente Amsterdam