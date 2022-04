Bente onderweg naar Santiago: tips voor als je ook wilt gaan

Online editor Bente van de Wouw liep in 2019 na een burn-out, paniek- en angststoornis de pelgrimstocht naar Santiago de Compostella en schreef er een boek over: Onderweg. Ook zo’n tocht lopen? Bente geeft tips.

De beslissing maken om daadwerkelijk te gaan is het moeilijkst. Heb je die knoop eenmaal doorgehakt, dan is het eigenlijk heel simpel: koop wat je nodig hebt, train als je dat fijn vindt en zet daarna de ene voor de andere voet totdat je bij je eindbestemming bent.

Mijn eerste tip is dan ook vooral: maak het jezelf niet te moeilijk. Ik besloot anderhalve maand van tevoren pas om te gaan en heb constant die woorden in mijn achterhoofd gehouden: niet te ingewikkeld maken.

Je kunt het gewoon

Vergeet je iets mee te nemen? Dan hebben ze dat daar in Spanje of waar dan ook vast ook wel. Kun je niet trainen? Dan loop je eenmaal daar gewoon kortere afstanden tot je spieren eraan gewend zijn. Ben je bang? Neem die angst dan lekker mee. Je schudt het vanzelf af als je ontdekt dat je het gewoon allemaal kunt.

Mijn tweede tip is om precies te doen wat jíj fijn vindt, en dat geldt ook voor de voorbereiding. Zo kan het leuk zijn om je helemaal te verdiepen in de etappes die je gaat lopen, maar kun je er net als ik ook voor kiezen om je niet in te lezen zodat het een beetje een verrassing blijft.

Sommigen genieten van jarenlange voorpret, anderen zijn daar weer minder van. De een plant zijn overnachten het liefst vooruit, de ander doet het op de bonnefooi. Het is jouw tocht, je hoeft je aan niemand te bewijzen en kunt alles exact doen zoals jij dat wilt. Maak daar vooral gebruik van.

Nog meer tips van Bente

Laat de controle los en probeer te accepteren dat er veel verrassingen op je pad gaan komen. Voor maar vooral ook tijdens je reis. Die verrassingen zijn niet altijd leuk, maar je ontdekt er wel door dat je je altijd weer uit lastige situaties weet te redden. Goede boost voor je zelfvertrouwen!

Kies de juiste route voor jou. Er zijn meerdere wegen naar Santiago en elke route heeft zijn eigen voor- en nadelen. Ik liep zelf de meest bekende, de Camino Francés. Een drukkere route, maar ideaal als je voor de eerste keer gaat en behoefte hebt aan mensen om je heen. De Camino del Norte is rustiger en zwaarder en loopt grotendeels langs de kust van Spanje. En dan is er nog de Camino Portugués, die start vanuit Portugal en een stuk korter is dan de andere routes. Fijn als je niet zo veel tijd hebt. Op Camino Comfort vind je alle routes naar Santiago.

Je hoeft niet alles in één keer te lopen. Het is natuurlijk super als je genoeg weken vrij kunt nemen om de complete tocht te maken, maar ik kwam ook genoeg mensen tegen die elk jaar een stuk liepen. Het jaar daarop gingen ze gewoon weer verder waar ze gebleven waren.

Van een zware tas word je niet vrolijk. Neem dus niet te veel mee. Ben je bang dat je spullen mist, dan kun je ze altijd onderweg nog kopen. Zo nam ik twee identieke outfits mee: de ene droeg ik en de andere zat in mijn tas. Die twee rouleerde ik constant (en wassen kun je elke dag, gewoon lekker met de hand).

Ben je benieuwd hoe andere pelgrims zich voorbereiden, of heb je behoefte aan wat meer tips en ervaringen van anderen? Dan zijn er genoeg Facebook-groepen om lid van te worden, zoals deze Nederlandse groep met meer dan zesduizend leden. Ik raakte enorm geïnspireerd van al die bijzondere en leuke verhalen.

Tekst en fotografie Bente van de Wouw