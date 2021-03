Boekentip: de kleine gids voor grote planten

Wij het fijn om nieuwe, groene kamergenoten toe te voegen aan het huis. De kleine gids voor grote planten helpt je daarbij.

Snak je naar een vleugje voorjaar in huis? Een nieuwe plant is een fijn begin, alleen welke? De kleine gids voor grote kamerplanten helpt je bij het uitzoeken van een geschikte kamergenoot, bijvoorbeeld als je huis donker is of er juist veel zonlicht binnenkomt. Inclusief praktische tips over hoe je je groene vriend het beste verzorgt.

De kleine gids voor grote planten van Emma Sibley kost € 13,50 (Good Cook) en is te koop bij je plaatselijke boekhandel.

Nog meer tips en mooie initiatieven vind je in Flow 2-2021.

Fotografie Ceyda Çiftci/Unsplash.com