De Groene Kneusjes box: speciaal voor mensen met groene vingers

Je hoeft tegenwoordig niet meer per se naar een tuincentrum om planten te scoren. Via Plantje.nl worden ze gewoon bij je thuisbezorgd. Wil je planten redden van de ondergang? Dan is de Groene Kneusjes box iets voor jou.

De naam zegt het al: in de box vind je kneusjes. Planten die net wat te lang in het schap hebben gestaan of een schoonheidsfoutje hebben, maar die je nog prima kunt oplappen als je groene vingers hebt. Ze verdienen gewoon net wat extra liefde.

Volgens Plantje.nl worden er ontzettend veel plantjes (onnodig) weggegooid. Met de box hopen ze dat er meer planten nog gered kunnen worden. Doordat het elke keer weer andere soorten kunnen zijn, weet je van te voren nog niet welke groene vrienden er in de box zullen zitten.

Tekst Rachel Vieth Fotografie Bruno Martins/Unsplash.com