De veranderaars 5: Thirza fotografeert stillevens van aangespoeld plastic

Thirza Schaap fotografeert stillevens van aangespoeld plastic.

Hoe kwam je eigenlijk op het idee om aangespoeld plastic te fotograferen?

“Twaalf jaar geleden was ik met mijn gezinnetje op Bali en zagen we overal in de groene rijstvelden glinsteringen van het plastic. Dat brak ons hart. Later hoorden we van de plastic soep in de oceaan. In Kaapstad, waar we een deel van de tijd wonen om te genieten van de rust en de natuur, zijn we begonnen met jutten. Ik merkte dat ik sommige stukken plastic mee wilde nemen. De vale kleuren, stukjes schelp of wier die eraan waren gegroeid: het idee dat ze al een lange reis in de zee hadden gemaakt, raakte me. Ik ben ze gaan fotograferen op kleurige achtergronden. Mooi belicht, net als de advertenties waarmee de oorspronkelijke producten ooit werden aangeprezen.”

Neem je alles mee van het strand?

“Yesterday’s trash dat wordt achtergelaten, is smerig. Er zitten koekkruimels of kippenbouten in. Dat gooi ik weg. Alles uit de zee gaat mee. Ik was het, laat het drogen in de zon en sorteer het op vorm. Ronde stukjes, flesjes, alles wat op een handvat lijkt en nog veel meer. Als ik een compositie maak, voelt het als een soort puzzel. Ik werk intuïtief en weet niet waar het eindigt. Inmiddels heb ik zo een stuk of zeshonderd stillevens gemaakt. En ik heb er nog steeds geen genoeg van. Het geeft een heerlijk gevoel als de kleuren en vormen in elkaar vallen.”

Lukt het om met je werk bewustzijn te creëren?

“Studenten, activisten, kunstenaars en andere gelijkgestemden die ik spreek, zijn erg betrokken. Ik voel dat het onderwerp leeft, maar ik zie ook nog heel veel single-use plastic verpakkingen in de supermarkt. Ik vind echt niet dat iedereen radicaal met plastic verpakkingen moet stoppen, dat moet ook in je leven passen. Maar als je je er bewust van wordt, word je vanzelf fanatieker.”

Hoe fanatiek ben jij?

“Waar ik ook ben, ik buk voor plastic en gooi het weg. Boodschappen haal ik op de markt, in een mand. In Kaapstad is het makkelijker om geen single-use plastic te gebruiken dan in Amsterdam, waar het leven gehaaster is en de agenda’s voller – waardoor je sneller geneigd bent iets kant-en-klaars te kopen. Ik vind dat bedrijven, supermarkten en overheden hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Plastic is mooi voor een stoel of Tupperware, maar niet voor een avocado die wordt ingevlogen en ­vervolgens hier in een bakje en plastic zakje wordt aangeboden.”

Interview Eva Loesberg Fotografie Thirza Schaap