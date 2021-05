Deze wandelinspiratiekaarten helpen je om in beweging te komen

Soms heb je net even dat zetje nodig om in beweging te komen: niet alleen fysiek, maar ook in je leven zelf. De wandelinspiratiekaarten van Shofukan Coaching helpen je hierbij.

Op de inspiratiekaarten vind je vragen en oefeningen die je helpen bij het aan het licht brengen van je ideeën en verlangens, om ze vervolgens te structureren. Wat fascineert je? Wat zijn je drijfveren? Waar wil je je meer op gaan focussen? De kaarten leiden je als een gids door het landschap of je omgeving, met inspirerende denk-, doe- en voelopdrachten.

Hoe werken de wandelinspiratiekaarten?

De 63 kaarten zijn ingedeeld in 6 thema’s die ook weer terug te vinden zijn in de natuur. Zoals het thema ‘Rots en water’, over kracht, energie, beweging en ritme. En ‘Golven in de zee’, over samenhang, verbinding en samenwerking. Je kunt de kaarten gebruiken voor je persoonlijke ontwikkeling, maar ook bij team- of ideeontwikkeling, of zonder gericht doel. Trek er een paar tijdens een wandeling in de natuur, of tijdens een pauze van je werk.

Zo staat er op een kaartje binnen het thema ‘Groei en bloei’ een stukje over intuïtie, gevolgd door de vraag: ‘Wanneer heb je in de afgelopen jaren op basis van je intuïtie een beslissing genomen?’ Op die vraag volgt weer de opdracht om zonder na te denken ergens heen te lopen en te stoppen bij iets wat je aanspreekt. Wat is het? En waarom stop je daar? Door deze vragen aan jezelf te stellen, kom je vanzelf tot inzichten.

