Deze zaadjes kun je gaan zaaien in de maand maart

Zodra de zon een aantal dagen schijnt, begint er bij ons iets te kriebelen. Het is weer tijd om zaadjes te poten, zodat je over een paar maanden kunt genieten van veel lekkers en een prachtige tuin of balkon.

Vind je het ook zo heerlijk om je handen in de potgrond te zitten en geniet je van het euforische gevoel dat je ervaart wanneer je voor het eerst plantjes ziet verschijnen in je potten? Wij zijn er dol op. Nu na de koude wintermaanden de zon af en toe doorbreekt, is het tijd om de tuin weer in te gaan. Deze zaadjes zijn geschikt zijn om in maart al te poten.

Deze zaadjes kunnen de moestuin in:

Spruitjes

Raapstelen

Radijs

Rapen

Snijbiet

Spinazie

Tuinkers

Herfst- en winteruien

Wortelen

Kapucijners

Doperwten

Peultjes

Postelein

Prei

Deze groentes kun je binnen alvast zaaien:

Je kunt sommige zaadjes ook alvast in potten in de zon zetten op je vensterbank. Als ze dan naar buiten mogen, hoef je ze alleen nog maar over te poten.

Andijvie

Aubergine

Kervel

Komkommer

Broccoli

Koolsoorten

Paprika

Pepers

Peterselie

Genoeg lekkers om de tuin, je balkon of de vensterbank vol te zetten. Geniet van deze eerste tuiniermomenten!

Tekst Rachel Vieth Bron Tuinen.nl Fotografie Kelly Sikkema