Duurzaam douchen met shampoo bars: hier vind je ze

Shampoo bars gaan niet alleen langer mee dan flessen shampoo, je maakt de wereld er ook een stukje beter mee omdat ze niet in plastic verpakt zitten. Maar wat is een shampoo bar, en waar kun je er een kopen?

Het is eigenlijk een blok zeep. Niet voor je handen, maar voor je haar – maar ook vaak gewoon voor je lijf. Er zijn meerdere redenen om je flessen shampoo te vervangen voor zo’n blok. Want ze zitten niet alleen niet in plastic verpakt (hoera voor het milieu!), er zitten vaak ook allen maar natuurlijke producten in deze shampoos en je bespaart er ook nog eens water mee, want een shampoo bar staat gelijk aan drie flessen vloeibare shampoo.

Daarnaast doe je met een shampoo bar veel langer dan met een gemiddelde fles shampoo en ben je dus uiteindelijk voordeliger uit. En nog zo’n fijn voordeel voor als corona weer voorbij is: je kunt ‘m makkelijk met je meenemen als je een keer ergens blijft slapen en je eigen shampoo wilt gebruiken.

Hier kun je shampoo bars kopen

Shampoobars.nl

In deze Nederlandse webshop vind je shampoo bars van eigen bodem. Niet alleen shampoo in blokvorm, maar ook conditioner en gewone zeep voor onder de douche. Ben je nog niet helemaal zeker over zo’n shampoo bar? Ze hebben ook een proefpakket om het uit te proberen. Thehappysoaps.com

Nog zo’n fijne webshop met producten uit eigen land. Naast verschillende bars (shampoo, body en conditioner) vind je hier ook producten als natuurlijke deodorant, shaving bars, gezichtsreinigers en lippenbalsem. Lush.nl

Nog meer shampoo bars vind je bij Lush. Ze zijn er in verschillende soorten en maten, voor elk haartype is er iets te vinden. Let wel op: veel van de shampoo bars bij Lush bevatten sulfaat, wat weer minder goed is voor je haar.

Tekst Bente van de Wouw Fotografie Florencia Potter/Unsplash.com