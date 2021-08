Duurzaam winkelen: kleding huren voor een dag, week of maand

Af en toe is het best eens fijn jezelf in iets nieuws te steken. Een duurzame oplossing is om ervoor te kiezen je kleding voortaan te huren.

De kledingindustrie heeft veel duistere kanten: mensen worden onderbetaald en leven onder slechte omstandigheden, en de natuur wordt uitgeput door de winning van grondstoffen. In plaats van nieuwe kleding te kopen, kun je bij verschillende kledingwinkels tegenwoordig ook kleding huren.

Zie je een winterjas hangen die je wel wat lijkt? Dan kun je die voor een paar maanden huren. Liever een jurk voor één avond? Dat kan ook. Er zijn verschillende manieren om tweedehands kleding voor even van jou te laten zijn.

De kledingbieb

Een voorbeeld van een winkel waar je kleding kunt huren is Gaia in Zutphen. Ze noemen zichzelf ook wel de kledingbieb. Want, zeggen ze op hun website: ‘We kunnen kleding delen, net als gereedschap, auto’s en boeken. Het doet zo veel meer met je om kleding te lenen. Je hebt geen miskopen meer en je beslist achteraf of iets een blijvertje is of niet. Je kledingkast puilt niet meer uit. De verslaving van het kopen kan je stoppen. Emo-shoppen kan nu guilt free in de kledingbieb.’

Iconic Wardrobe

Robin, de eigenaresse van Iconic Wardrobe in Amsterdam deelt op haar website verschillende kledingstukken die je bij haar kunt huren. Ze speelt erg in op trends en gaat met de seizoenen mee. Maar doordat je de kleding deelt met anderen, ben je duurzamer bezig dan dat je zelf nieuwe kleding aanschaft.

Week van de kledingbibliotheek

In samenwerking met de Sustainable Fashion Gift card organiseren de kledingbibliotheken de Week van de kledingbibliotheek. In de week van 15 tot en met 21 november vragen ze aandacht voor het dragen van kleding die al bestaat. Op de website van de Week van de kledingbibliotheek vind je meer informatie.

Tekst Rachel Vieth Fotografie Derick McKinney/Unsplash.com