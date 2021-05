5 x Instagramaccounts die tweedehands kleding verkopen

Kleding kopen in een vintage- of tweedehands winkel is duurzaam en je vindt er vaak unieke spullen. Tegenwoordig kun je ook tweedehands kleding shoppen via Instagram. 5 Instagramaccounts op een rijtje.

Merurroshop

Miètta verkoopt elke woensdag en vrijdag een stapeltje kleding op het Instagramaccount @merurroshop. Van sjaaltjes tot jurken en van riemen tot broeken. Je vindt er verschillende kleding in allerlei kleuren.

Word eens wakker

Mariska stond al een keertje eerder in Flow. Ze deelt op Instagram allerlei foto’s van tweedehands kleding. Via haar webshop en winkel in Alphen aan de Rijn kun je allerlei pareltjes scoren. Met @wordeenswakker hoopt ze anderen te inspireren om minder fast fashion te kopen.

Micavintage

De vrouwen van @micavintage doen tweedehands kleding net nieuw lijken. Ze verkopen verschillende kleding in allerlei maten. Handig: wil je nog even wachten met het versturen tot er nieuwe kleding binnenkomt? Dan kun je ook opsparen.

Two Times a Lady

Dit Instagramaccount wordt beheerd door twee vriendinnen met, hoe zij het zelf noemen: een passie voor een duurzaam, circulair en bodypositief leven. Ze verkopen samen nachtjaponnen, jurken, blousejes en nog veel meer kleding vanaf maat 40.

Charlotte’s closet

De naam zegt het al: Charlotte verkoopt op dit Instagramaccount tweedehands kleding uit haar kast. Ze verkoopt vooral gilets, maar daarnaast staan er ook jurken, blousejes en jassen op haar account. Zeker de moeite waard om even rond te neuzen.

Tekst Rachel Vieth Fotografie Onur Bahçıvancılar/Unsplash.com