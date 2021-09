Circulair en upcycling in je huis en kledingkast

Bij circulariteit worden oude producten als grondstof omgezet tot nieuwe items. En bij upcycling worden oude producten verwerkt tot verbeterd nieuw. Circulair en upcycling zorgen voor nieuwe items in je huis of kledingkast en tegelijkertijd dat de afvalberg verkleind wordt. Deze merken maken de mooiste interieur items en kleding van “afval”.

Wijnflessen

Hoe makkelijk kan circulair zijn. Het Utrechtse merk Rebottled maakt glazen van lege wijn- en bierflessen. Met behulp van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden lege flessen verzameld, door midden gesneden, opnieuw gepolijst en vinden zo weer een nieuw leven als design glazen.

Oud speelgoed

Het Belgische ecoBirdy verzamelt weggegooid plastic speelgoed en verandert dit in stoelen en tafels voor kinderen. Het ontwerp van de stoelen werd zo goed ontvangen in designland, dat het meerdere awards ontving. Een mooi voorbeeld van hoe afval omgetoverd kan worden tot een designklassieker.

Kledingafval

Een helder wit T-shirt gemaakt van afval. Re|claimed maakt T-shirts van een combinatie van 30% katoenafval en 70% duurzame houtpulp: beide materialen die anders op de afvalberg zouden belanden. De speciale Refibra textiel komt uit Oostenrijk, de garens worden tot stof geweven in Portugal, en in Nederland worden de T-shirts genaaid en natuurlijk gekleurd in ateliers waar statushouders aan het werk worden geholpen. Re|claimed T-shirts zijn natuurlijk, circulair en sociaal.

Fietsenkerkhof

Er zijn maar liefst 23 miljoen fietsen in Nederland. Met miljoenen tegelijk bewegen we ons dagelijks voort op onze tweewieler. En een deel van deze fietsen belandt ook jaarlijks bij het oud ijzer. Niet als het aan Roetz ligt. Het Amsterdamse merk maakt nieuwe, kleurrijke fietsen van oude fietsframes. Afgedankte frames worden opnieuw gespoten, krijgen nieuwe onderdelen en worden eventueel omgebouwd tot elektrische fiets. En zo kunnen deze circulaire fietsen weer jarenlang de straat op als iemands favoriete en gezonde vervoersmiddel.

Creatief met afval

Mooizooi in Haarlem is een pakhuis met knutselmateriaal dat eigenlijk bij het afval zou belanden. Schoon en veilig restmaterialen van bedrijven als lapjes, karton, houtresten, lege doosjes, et cetera worden aangeboden als creatieve materialen. En kunnen weer omgetoverd worden tot eigengemaakte kunstwerken.

Tekst Nina van Hilst Fotografie Ecobirdy & Rebottled