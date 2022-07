Doei beugelbeha’s: dit Nederlandse duo komt met een comfy én mooie grote cup-beha

Je zit er vaak mee opgescheept als je een grotere cupmaat hebt: de beugelbeha (of anders toch maar die sportbeha). Niet langer meer nu een Amsterdams duo deze gebreide, zachte, elastische beha bedacht.

Drie jaar geleden begon Elles Roeleveld de start-up Soft Revolt, lees je in een artikel van Het Parool. Roeleveld: ‘We willen een divers beeld van vrouwen laten zien. Niet iedereen ziet eruit als Sylvie Meis, maar dat is vaak wel het enige beeld dat je ziet in de pashokjes van lingerieketens. De meeste vrouwen hebben een bredere omvang en een ander type borsten.’

Ze vertelt ook dat de beha’s online te koop zijn, en dat ze gebruik maken van een simpeler en fijner matensysteem dan we gewend zijn. Extra fijn: de beha’s zijn gemaakt van zo’n flexibele (en duurzame) stof, dat ze veertig maten terug hebben kunnen brengen naar tien. Om te weten welke maat je hebt, hoef je alleen maar drie vragen te beantwoorden.

Kim Bakker, die een jaar geleden instapte, geeft in het interview aan dat de beha’s alleen voor grote maten verkrijgbaar zijn (vanaf 75C tot 100G). Voor kleinere maten is er namelijk al genoeg aanbod.

Tekst Bente van de Wouw Bron Het Parool Fotografie Rodolfo Sanches/Unsplash.com