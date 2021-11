Duurzaam cadeaus kopen en inpakken

De voorbereidingen en het inkopen voor december zijn in volle gang. Maar waar kopen we duurzame cadeaus, en misschien nog wel belangrijker: hoe pakken we ze verantwoord in?

Preloved en tweedehands

Het kopen van preloved en tweedehands is steeds normaler geworden. Bijna iedereen koopt en verkoopt spullen. Er zijn speciale groepen op Facebook, tweedehands- en kringloopwinkels en online marktplaatsen. De decembermaand inspireert Vinted ons om meer tweedehands cadeaus te geven. Met preloved items kun je een groter cadeau geven voor minder geld én het is klimaatbewust. Je vind er items als kleding, accessoires, boeken, woondecoraties en sieraden. Maar kijk ook eens bij de lokale kringloop voor een mooie vaas, boek of retro servies.

Vinted’s tips voor het kopen van tweedehands cadeaus

Begin op tijd met zoeken.

Vraag familie en vrienden wat ze graag willen krijgen.

Houd een lijstje bij gedurende het jaar.

Pak cadeaus in met duurzaam en gerecycled materiaal.

Duurzaam inpakken

Om deze verantwoorde manier van cadeautjes geven nog duurzamer te maken, kun je de cadeaus ook op een afvalvrije manier inpakken. Verzamel het hele jaar door materialen die je kunt hergebruiken om de pakjes voor onder de kerstboom planeetvriendelijk mee in te pakken.

Furoshiki – Bij deze Japanse methode pak je cadeaus in in herbruikbare doeken. Je kunt hiervoor oude lappen gebruiken die je nog hebt liggen, of speciale doeken die je jaar na jaar weer kunt hergebruiken als cadeauverpakking – of als sjaal om je nek of in je haren.

– Bij deze Japanse methode pak je cadeaus in in herbruikbare doeken. Je kunt hiervoor oude lappen gebruiken die je nog hebt liggen, of speciale doeken die je jaar na jaar weer kunt hergebruiken als cadeauverpakking – of als sjaal om je nek of in je haren. Krantenpapier – Snuffel eens in je oud-papierbak. De truc zit hem in het versieren van het in krantenpapier verpakte pakje. Met een lint of dennentakje maak je het meteen een stuk feestelijker.

– Snuffel eens in je oud-papierbak. De truc zit hem in het versieren van het in krantenpapier verpakte pakje. Met een lint of dennentakje maak je het meteen een stuk feestelijker. Natuurlijke materialen – Met gedroogde bloemen, blaadjes of takjes en een lint of een stuk touw kun je een cadeau echt opsieren. Confetti kun je maken van gedroogde bladeren in mooie herfstkleuren en is meteen biologisch afbreekbaar.

– Met gedroogde bloemen, blaadjes of takjes en een lint of een stuk touw kun je een cadeau echt opsieren. Confetti kun je maken van gedroogde bladeren in mooie herfstkleuren en is meteen biologisch afbreekbaar. No waste – Dagelijks kun je in je keuken materialen tegenkomen die je kunt hergebruiken als cadeauverpakking. Een binnenstebuiten gekeerde chipszak wordt – na het afspoelen – een glimmend zilveren cadeautje. Van het folie van een leeg doosje bonbons maak je met confetti van bladeren een feestje. Zo ga je heel anders naar afval kijken.

– Dagelijks kun je in je keuken materialen tegenkomen die je kunt hergebruiken als cadeauverpakking. Een binnenstebuiten gekeerde chipszak wordt – na het afspoelen – een glimmend zilveren cadeautje. Van het folie van een leeg doosje bonbons maak je met confetti van bladeren een feestje. Zo ga je heel anders naar afval kijken. Kindertekeningen – Heb je creatieve kinderen in huis? Laat ze door het hele jaar heen schilderen of tekenen op een grote rol (gerecycled) papier. De kunstwerkjes die de bewaarla niet halen, kunnen worden gebruikt als inpakpapier.

Tekst en fotografie Nina van Hilst