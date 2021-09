Duurzaam leven met een klein budget

Een pak plantaardige melk is nog steeds veel duurder dan koemelk. En een nieuwe elektrische auto is ook veel prijziger dan een tweedehands benzineauto. Toch hoeft duurzaam leven niet duurder te zijn. Duurzame keuzes zijn ook te maken met een klein budget.

Minder kopen

Of het de boodschappen in de supermarkt zijn, of kleding is, minder kopen betekent ook minder geld uitgeven. En minder eten of spullen kopen, wil ook zeggen minder productie en daarmee minder CO2-uitstoot en afval. Bij minder willen kopen is een verandering van mindset belangrijk. Bij alles wat je wilt aanschaffen, kun je de vraag stellen ‘heb ik dit wel echt nodig?’. Meestal is het antwoord nee, en dat scheelt CO2-uitstoot én geld.

Besparen

In een huishouden zorgen spullen kopen, eten en drinken, energie in huis en vervoer (auto, OV en vliegen) voor onze grootste CO2-uitstoot. Per categorie is dit 20-30%. Bijvoorbeeld besparen op energie in huis, minder autorijden en minder verschillende verzorgingsproducten kopen.

Tweedehands

Niets kopen is de meest portemonnee- en milieuvriendelijke optie. Tweedehands komt daarna. Alles wat al geproduceerd is, hoeft dus niet meer gemaakt te worden. En vaak is tweedehands ook goedkoper. Er zijn heel veel winkels, sites en apps om tweedehands kleding, meubels en meer te kopen. Marktplaats, Vinted of verkoopgroepen op Facebook hebben een overdaad aan alles wat je wilt kopen. En ruilen of weggeven van spullen is ook een optie.

Alternatieven

Voor bijna alles wat je wilt doen of kopen, zijn wel duurzamere opties te bedenken. Deze opties hebben vaak meer voordelen dan alleen het impact op het milieu. Zo is fietsen beter voor het milieu maar ook voor je eigen gezondheid en uitgaven. Winkelen bij een biologische marktkraam kan goedkoper zijn dan in de supermarkt en het levert ook minder plastic afval. Met onderling ruilen van kleding bespaar je productie van nieuwe kleding en je hebt een nieuwe garderobe zonder geld uit te geven. Plantaardige boodschappen zijn vaak veel betaalbaarder dan prijzig vlees. En zo zijn de duurzame keuzes toch niet altijd de duurste keuzes. Vaak zijn we geneigd om voor de optie te kiezen die we gewend zijn. Het maken van duurzame keuzes kan meerdere voordelen met zich meebrengen. Het enige wat het ons extra kost, is het maken van een nieuwe overweging.

Meer weten?

Tekst Nina van Hilst Fotografie Priscilla Du Preez