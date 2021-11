Geen Black Friday, maar Fair Friday

Het is weer de tijd van het jaar van het uit Amerika overgewaaide Black Friday. Een door marketeers bedachte verkoopstunt met hoge kortingen. Het antwoord daarop van een groep ondernemers: Fair Friday. Hun devies: koop niet of koop fair. En heb zo een positieve impact op je medemens en moeder aarde.

Fair Friday: duurzaam shoppen

Black Friday laat mensen – door de hoge kortingen – makkelijk producten kopen die ze anders niet zouden kopen. Hiervoor moeten extra grondstoffen worden verbruikt en de goederen worden vaak ook niet onder goede werkomstandigheden gemaakt. De impact op maker en milieu van deze ene dag – of week – is dus enorm. Bij Social Enterprise vind je allerlei ondernemingen die Black Friday de rug toekeren. Koop niks – want we hebben al zo veel – of koop fair. Er zijn legio ondernemingen die op een eerlijke, sociale en duurzame manier zaken doen. Deze ondernemingen zullen je ontmoedigen om spullen te kopen die je niet nodig hebt en juist aanmoedigen om de euro’s die je uitgeeft bij te dragen aan projecten waar de natuur en makers beter van worden. Enkele merken die Black Friday overslaan: Moyee Coffee, Lemonaid ice tea, Sustainable Fashion Gift Card en Roetz.

Win een preloved fiets

Roetz maakt fietsen van afgedankte fietsframes en dat doen ze in een social enterprise in Amsterdam. Duurzaam én sociaal dus. Black Friday past niet bij Roetz. Zij geven juist iets cadeau op 26 november. En omdat ze daar geen nieuwe grondstoffen voor willen verbruiken, geven ze een preloved fiets weg. In de showroom van Roetz staan circulair gemaakte fietsen die gebruikt worden voor testritjes. En daarvan kan er dus een van jou worden. Om mee te doen met de actie wordt gevraagd om jouw duurzame tip te delen in de comments van deze Instagram-post. Tips over het hergebruiken van spullen of het lenen van materialen: het kan van alles zijn. Dus buy less, deel jouw duurzame geheim en wie weet win je zo’n fiets.

Meer lezen?

Fair Friday is een initiatief van Social Enterprise.

Tekst en fotografie Nina van Hilst