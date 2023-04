Goed nieuws: eindelijk zwart-op-wit dat oceanen beter worden beschermd

Na zeventien jaar discussiëren kwam in maart het allereerste wereldverdrag rond dat de oceanen moet beschermen. In het Volle Zeeverdrag staat dat dertig procent van de zee in 2030 beschermd gebied moet zijn.

In een artikel van het Algemeen Dagblad lezen we dat dit verdrag, ondertekend na een speciale oceaanconferentie van de Verenigde Naties in New York, even belangrijk is als het Klimaatakkoord van Parijs. Tom Grijsen, campagneleider Oceanen van Greenpeace, kan zijn geluk niet op: “Dit kan de basis zijn voor de oceanen, wat Parijs is voor het klimaat.”

Op dit moment is slechts één procent van de internationale zeeën beschermd, en dat terwijl maar liefst zeventig procent van de aarde uit zeeën en oceanen bestaat. Omdat twee derde van alle wateren buiten de wetgeving valt, gelden er geen regels en kan er dus van alles mee gedaan worden. Grijsen: “Boren, met sleepnetten erdoorheen raggen, het water vervuilen. Je kunt er van alles, maar je kunt het niet beschermen.”

Zuurstof

Er is al ontzettend veel overbevissing, vertelt Grijsen. Opwarming en verzuring van het water lopen bovendien op door klimaatverandering, er is vervuiling en op korte termijn dreigt diepzeemijnbouw. “En dat terwijl we de oceanen moeten beschermen, ook omdat meer dan de helft van de zuurstof die we in- en uitademen uit de oceaan komt.”

Gelukkig komt daar met het Volle Zeeverdrag verandering in: over zeven jaar moet dertig procent van dat open water beschermd zijn. Zo wordt het onderwaterleven niet alleen bewaard, maar krijgt het ook de kans om te herstellen.

Meer lezen

Tekst Bente van de Wouw Bron AD Illustratie Xuan Loc Xuan

Gepubliceerd op 4 april 2023