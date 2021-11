Kleine beetjes, groot verschil: Mascha minimaliseerde haar garderobe

Duurzaam leven: soms lijkt het alsof je bijna niks meer zonder schuldgevoel kunt doen. Terwijl er een heleboel dingen zijn die impact hebben zonder dat je je leefstijl compleet om hoeft te gooien. Mascha vertelt hoe zij dat doet.

Duurzamer leven in kleine stappen

Mascha Bongenaar (40): “Ik woon in een ruim huis, rijd auto en kook op gas. Je hoeft echt niet 130 procent duurzaam te zijn of in een tiny house te wonen, juist alle kleine beetjes tellen enorm op. Toen ik me realiseerde dat ik veel van mijn kleding helemaal niet droeg, besloot ik een jaar lang niets te kopen. Daardoor ben ik in de eerste plaats meer gaan waarderen wat ik had. Maar ik ontdekte ook dat de drang om nieuwe dingen te kopen niet uit mezelf kwam, maar veroorzaakt werd door marketing, reclame en het nieuwe modeseizoen.

Dat inzicht heeft veel veranderd. Ik kijk nu altijd eerst of ik iets tweedehands kan krijgen voordat ik het nieuw koop. En mijn garderobe is geminimaliseerd. Ik probeer het echt te houden op ‘één erin, één eruit’. Ik heb nu dertig items per seizoen en dan nog zijn er kleren die ik amper draag. Ik ­verbaas me altijd als ik lees dat de gemiddelde vrouw 180 tot 200 kledingstukken in haar kast heeft liggen. Wanneer draag je die? Het jaar heeft maar 365 dagen.”

Tekst Beanca de Goede Fotografie Iva Rajovi/Unsplash.com